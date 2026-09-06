После развода домохозяйка может получать деньги от бывшего мужа: условия и сумма

Мама с детьми. Фото: magnific.com

Женщины, которые годами занимались воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства, после развода могут оказаться в сложной ситуации — с небольшим страховым стажем и без достаточных доходов в будущем. Отдельной компенсации за упущенные годы закон не предусматривает. В то же время в определенных случаях бывшая жена может требовать материального содержания от мужа.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Руслан Ружицкий, передают Новини.LIVE.

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Можно ли получить деньги за отсутствующий стаж

Отдельной выплаты за то, что женщина много лет была домохозяйкой, воспитывала детей и из-за этого не смогла накопить необходимый страховой стаж для пенсии, украинское законодательство не предусматривает.

В то же время существует другой механизм материальной поддержки — алименты от бывшего мужа. Такое право закреплено в Семейном кодексе Украины.

"Отдельной выплаты за то, что жена много лет была домохозяйкой и из-за этого не имеет достаточного стажа для назначения пенсии, украинское законодательство не предусматривает", — отметил юрист Руслан Ружицкий.

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Когда после развода можно получать алименты

По словам адвоката, Семейный кодекс предусматривает право одного из бывших супругов на материальное содержание, если из-за семейных обязанностей человек фактически не имел возможности работать, получать образование или профессионально развиваться.

Речь идет, в частности, о ситуациях, когда человек занимался воспитанием детей, ведением домашнего хозяйства или уходом за членами семьи.

"Часть 4 статьи 76 Семейного кодекса Украины устанавливает такое право для того из супругов, кто из-за воспитания детей, ведения домашнего хозяйства или ухода за членами семьи не имел возможности работать, получать образование или занимать соответствующую должность", — пояснил Ружицкий.

Такое право на содержание может сохраняться в течение трех лет после расторжения брака.

Кто может получать алименты до выхода на пенсию

Отдельные правила действуют для людей, которым до пенсионного возраста осталось немного времени.

Как отметил юрист, часть 3 статьи 76 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность получать алименты после достижения пенсионного возраста. Для этого на момент развода до пенсии должно оставаться не более пяти лет.

Еще одно обязательное условие — брак должен длиться не менее десяти лет.

"Часть 3 статьи 76 Семейного кодекса Украины дает право на алименты после достижения пенсионного возраста. Для этого на момент развода до пенсии должно оставаться не более пяти лет, а брак должен длиться не менее десяти лет", — отметил Ружицкий.

Какова может быть сумма алиментов

Закон не устанавливает фиксированную сумму таких выплат. Ее размер определяется с учетом конкретных обстоятельств и, если стороны не договорились добровольно, может быть установлен судом.

В частности, учитываются:

потребности бывшей супруги;

заработная плата и другие доходы мужа;

его имущественное положение;

семейные обстоятельства мужа.

Соответствующие правила предусмотрены статьей 80 Семейного кодекса Украины.

Лишает ли собственная пенсия права на алименты

Наличие у женщины собственной пенсии или другого дохода само по себе не означает, что она автоматически теряет право требовать алименты.

Адвокат обратил внимание на решение Конституционного Суда Украины № 1-р/2024 от 29 октября 2024 года. Им была признана неконституционной часть 4 статьи 75 Семейного кодекса Украины.

"Сам по себе размер дохода на уровне прожиточного минимума не может быть единственным критерием для определения потребности человека в содержании. Необходимо учитывать ее реальные доходы, расходы и жизненные потребности", — пояснил Ружицкий.

То есть при оценке права на содержание должны учитываться не только формальные показатели дохода, но и реальное материальное положение человека.

Можно ли договориться без обращения в суд

В то же время для получения материальной поддержки не обязательно сразу обращаться в суд. Бывшие супруги могут самостоятельно договориться об алиментах и заключить соответствующий договор.

В нем можно определить сумму выплат, их периодичность, сроки и порядок перечисления средств. Такая возможность предусмотрена статьёй 78 Семейного кодекса Украины.

Таким образом, женщина, которая много лет посвятила семье, воспитанию детей и из-за этого не смогла накопить достаточный страховой стаж, при определенных условиях действительно может получать материальную помощь от бывшего мужа.

Однако юридически это не является компенсацией за "потерянные" годы стажа или будущую пенсию. Речь идет именно о праве на материальное содержание, предусмотренном Семейным кодексом Украины.

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