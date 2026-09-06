Після розлучення домогосподарка може отримувати гроші від ексчоловіка: умови та сума

Мама з дітьми. Фото: magnific.com

Жінки, які роками займалися вихованням дітей і домашнім господарством, після розлучення можуть опинитися у складній ситуації — з невеликим страховим стажем і без достатніх доходів у майбутньому. Окремої компенсації за втрачені роки закон не передбачає. Водночас у певних випадках колишня дружина може вимагати матеріального утримання від чоловіка.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат Руслан Ружицький, передають Новини.LIVE.

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Чи можна отримати гроші за відсутній стаж

Окремої виплати за те, що жінка багато років була домогосподаркою, виховувала дітей і через це не змогла накопичити необхідний страховий стаж для пенсії, українське законодавство не передбачає.

Водночас існує інший механізм матеріальної підтримки — аліменти від колишнього чоловіка. Таке право визначене Сімейним кодексом України.

"Окремої виплати за те, що дружина багато років була домогосподаркою і через це не має достатнього стажу для призначення пенсії, українське законодавство не передбачає", — зазначив юрист Руслан Ружицький.

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Коли після розлучення можна отримувати аліменти

За словами адвоката, Сімейний кодекс передбачає право одного з колишнього подружжя на матеріальне утримання, якщо через сімейні обов'язки людина фактично не мала можливості працювати, здобувати освіту або професійно розвиватися.

Йдеться, зокрема, про ситуації, коли людина займалася вихованням дітей, веденням домашнього господарства чи доглядом за членами сім'ї.

"Частина 4 статті 76 Сімейного кодексу України встановлює таке право для того з подружжя, хто через виховання дітей, ведення домашнього господарства або догляд за членами сім'ї не мав можливості працювати, здобути освіту чи зайняти відповідну посаду", — пояснив Ружицький.

Таке право на утримання може зберігатися протягом трьох років після розірвання шлюбу.

Хто може отримувати утримання до виходу на пенсію

Окремі правила діють для людей, яким до пенсійного віку залишилося небагато часу.

Як зазначив юрист, частина 3 статті 76 Сімейного кодексу України передбачає можливість отримувати утримання після досягнення пенсійного віку. Для цього на момент розлучення до пенсії має залишатися не більш як п'ять років.

Ще одна обов'язкова умова — шлюб має тривати щонайменше десять років.

"Частина 3 статті 76 Сімейного кодексу України дає право на утримання після досягнення пенсійного віку. Для цього на момент розлучення до пенсії має залишатися не більше п'яти років, а шлюб має тривати щонайменше десять років", — зазначив Ружицький.

Скільки можуть становити аліменти

Фіксованої суми таких виплат закон не встановлює. Її розмір визначається з урахуванням конкретних обставин і, якщо сторони не домовилися добровільно, може бути встановлений судом.

Зокрема, беруться до уваги:

потреби колишньої дружини;

заробітна плата та інші доходи чоловіка;

його майновий стан;

сімейні обставини чоловіка.

Відповідні правила передбачає стаття 80 Сімейного кодексу України.

Чи забирає власна пенсія право на аліменти

Наявність у жінки власної пенсії або іншого доходу сама по собі не означає, що вона автоматично втрачає право вимагати утримання.

Адвокат звернув увагу на рішення Конституційного Суду України № 1-р/2024 від 29 жовтня 2024 року. Ним було визнано неконституційною частину 4 статті 75 Сімейного кодексу України.

"Сам по собі розмір доходу на рівні прожиткового мінімуму не може бути єдиним критерієм для визначення потреби людини в утриманні. Потрібно враховувати її реальні доходи, витрати та життєві потреби", — пояснив Ружицький.

Тобто під час оцінки права на утримання мають враховуватися не лише формальні показники доходу, а реальна матеріальна ситуація людини.

Чи можна домовитися без звернення до суду

Водночас для отримання матеріальної підтримки не обов'язково одразу звертатися до суду. Колишнє подружжя може самостійно домовитися про утримання та укласти відповідний договір.

У ньому можна визначити суму виплат, їхню періодичність, строки та порядок перерахування коштів. Така можливість передбачена статтею 78 Сімейного кодексу України.

Таким чином, жінка, яка багато років присвятила сім'ї, вихованню дітей і через це не змогла накопичити достатній страховий стаж, за певних умов справді може отримувати матеріальну допомогу від колишнього чоловіка.

Однак юридично це не є компенсацією за "втрачені" роки стажу чи майбутню пенсію. Йдеться саме про право на матеріальне утримання, яке передбачене Сімейним кодексом України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто може претендувати на аліменти після повноліття. Досягнення дитиною 18 років не завжди означає припинення обов’язку батьків щодо її матеріального утримання. Однак для виникнення такого права одночасно мають бути наявні дві основні обставини.

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