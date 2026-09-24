Штрафы для родителей в Украине: за что могут строго наказать в октябре 2026 года

Мама читает книгу вместе с ребенком. Фото: Pexels

В Украине на родителей возлагается обязанность по уходу за ребенком. Недобросовестный подход к воспитанию грозит строгой ответственностью: взрослых могут оштрафовать на несколько тысяч гривен, лишить родительских прав и даже посадить в тюрьму. Мы разобрались, какие неправомерные действия влекут за собой финансовые санкции по состоянию на октябрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Штрафы для родителей в октябре

Стоит обратиться к статье 184 КУоАП, которая установила штрафные санкции для родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Закон предусматривает такие финансовые взыскания в октябре 2026 года:

от 850 до 1 700 грн — за ненадлежащий уход, уклонение от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания;

от 1 700 до 5 100 грн — за повторные аналогичные действия в течение года;

от 850 до 1 700 грн — за совершение ребенком в возрасте 14-16 лет буллинга в отношении других участников образовательного процесса;

от 1 700 до 5 100 грн — за уголовное преступление, совершенное ребенком, не достигшим возраста привлечения к ответственности;

от 1 700 до 2 550 грн — за несоблюдение требований органа опеки и попечительства в отношении воспитания несовершеннолетнего;

от 2 550 до 5 100 грн — за повторное нарушение в течение года (с дополнительным временным запретом на выезд за границу и управление транспортным средством);

от 1 700 до 3 400 грн — за не оказание медицинской помощи и отсутствие лечения, рекомендованного врачами;

от 1 700 до 3 400 грн — за умышленное несоблюдение ограничения срока пребывания ребенка за границей.

Статья 180 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 102-136 грн за доведение ребенка до состояния алкогольного опьянения. За отсутствие прописки, то есть зарегистрированного места жительства, придется заплатить 17-51 грн (за первую фиксацию — обычное предупреждение).

Штрафы за русский язык

Ранее мы рассказывали, что украинцев могут оштрафовать за использование русского языка при общении в классных чатах, с администрацией школы и учителями. Поскольку родителей считают официальными участниками образовательного процесса, от них требуют соблюдения языкового законодательства

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