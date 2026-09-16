Податкова знижка для ВПО: як повернути частину витрат на оренду житла у 2026 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Оренда житла щомісяця забирає з бюджету ВПО чималу суму, однак частина цих грошей може повернутися у гаманець. Держава дозволяє переселенцям скористатися податковою знижкою за оренду житла, якщо людина відповідає певним умовам і має документи, що підтверджують оренду та оплату. Звернутися за такою стижкою треба встигнути до кінця року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Хто може отримати знижку

Скористатися податковою знижкою за оренду житла можна, якщо:

платник податків та члени його сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатного для проживання житла, за винятком нерухомості на тимчасово окупованих територіях;

людина не отримує державну компенсацію витрат на проживання.

До членів сім'ї першого ступеня споріднення належать батьки, чоловік або дружина, а також діти, зокрема усиновлені.

Які документи знадобляться

Разом із декларацією до податкової потрібно подати:

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копію довідки про взяття на облік ВПО;

копію письмового договору оренди житла;

документи, які підтверджують оплату оренди;

відомості про членів сім'ї першого ступеня споріднення;

документи, які підтверджують відсутність власного житла та компенсації на проживання.

Щоб підтвердити відсутність житла, можна використати витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Інформацію про неотримання виплат можуть надати місцеві підрозділи соціального захисту населення.

Важливо, щоб договір оренди був укладений у письмовій формі. Саме він підтверджує наявність орендних відносин між власником житла та орендарем.

До якого числа можна подавати документи

Декларацію на податкову знижку подають до 31 грудня року, наступного за звітним. Тобто у 2026 році можна оформити знижку за витрати на оренду, понесені протягом 2025 року.

Подати документи можна особисто або через представника до податкової служби за місцем прописки, поштою або через Електронний кабінет платника. Оригінали підтверджувальних документів надсилати до податкової не потрібно, однак їх слід зберігати у себе про всяк випадок.

Які зміни чекають на ВПО у жовтні

З 22 жовтня для переселенців почнуть діяти нові правила підтвердження статусу. Водночас тим, хто вже має довідку ВПО, нічого терміново робити не потрібно — старі документи залишаться чинними, а за бажанням їх можна буде замінити на електронний витяг.

Зміняться також правила допомоги на проживання та оформлення статусу для дітей. Зокрема, дитина, яка народилася після переїзду батьків, більше не отримуватиме статус ВПО автоматично. При цьому її враховуватимуть під час призначення вилат.

Раніше Новини.LIVE писали, які пільги та виплати можуть отримати діти ВПО. Їм доступні безоплатне харчування, пільгове зарахування до закладів освіти, соціальні стипендії та допомога на оздоровлення. Частина підтримки також передбачена для усиновлювачів і сімей, які тимчасово взяли дитину під опіку.

Також Новини.LIVE писали, скільки платять за прихисток ВПО. У вересні компенсація становить 450 гривень за кожного переселенця, а виплату призначають на шість місяців із можливістю продовження. Водночас ПФУ може відмовити або припинити виплати за певних обставин.