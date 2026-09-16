Налоговая льгота для ВПЛ: как вернуть часть расходов на аренду жилья в 2026 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Аренда жилья ежемесячно отнимает из бюджета ВПЛ немалую сумму, однако часть этих денег может вернуться в кошелек. Государство позволяет переселенцам воспользоваться налоговой скидкой за аренду жилья, если человек соответствует определенным условиям и имеет документы, подтверждающие аренду и оплату. Обратиться за такой скидкой нужно успеть до конца года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Кто может получить скидку

Воспользоваться налоговой скидкой за аренду жилья можно, если:

налогоплательщик и члены его семьи первой степени родства не владеют пригодным для проживания жильем, за исключением недвижимости на временно оккупированных территориях;

человек не получает государственную компенсацию расходов на проживание.

К членам семьи первой степени родства относятся родители, супруг или супруга, а также дети, в том числе усыновленные.

Какие документы понадобятся

Вместе с декларацией в налоговую необходимо подать:

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копию справки о постановке на учет ВПЛ;

копию письменного договора аренды жилья;

документы, подтверждающие оплату аренды;

сведения о членах семьи первой степени родства;

документы, подтверждающие отсутствие собственного жилья и компенсации на проживание.

Чтобы подтвердить отсутствие жилья, можно использовать выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Информацию о неполучении выплат могут предоставить местные подразделения социальной защиты населения.

Важно, чтобы договор аренды был заключен в письменной форме. Именно он подтверждает наличие арендных отношений между владельцем жилья и арендатором.

До какого числа можно подавать документы

Декларацию на налоговую скидку подают до 31 декабря года, следующего за отчетным. То есть в 2026 году можно оформить скидку за расходы на аренду, понесенные в течение 2025 года.

Подать документы можно лично или через представителя в налоговую службу по месту прописки, по почте или через "Электронный кабинет плательщика". Оригиналы подтверждающих документов в налоговую отправлять не нужно, однако их следует хранить у себя на всякий случай.

Какие изменения ждут ВПЛ в октябре

С 22 октября для переселенцев начнут действовать новые правила подтверждения статуса. В то же время тем, у кого уже есть справка ВПЛ, ничего срочно делать не нужно — старые документы останутся в силе, а по желанию их можно будет заменить на электронную выписку.

Изменятся также правила предоставления пособия на проживание и оформления статуса для детей. В частности, ребенок, родившийся после переезда родителей, больше не будет получать статус ВПЛ автоматически. При этом его будут учитывать при назначении выплат.

Ранее Новини.LIVE писали, какие льготы и выплаты могут получить дети ВПЛ. Им доступны бесплатное питание, льготный прием в учебные заведения, социальные стипендии и помощь на оздоровление. Часть поддержки также предусмотрена для усыновителей и семей, временно взявших ребенка под опеку.

Также Новини.LIVE писали, сколько платят за размещение ВПЛ. В сентябре компенсация составляет 450 гривен за каждого переселенца, а выплата назначается на шесть месяцев с возможностью продления. В то же время ПФУ может отказать или прекратить выплаты при определенных обстоятельствах.