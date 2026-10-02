Почетный донор Украины: какие льготы или надбавки доступны гражданам в октябре

Женщина сдает кровь в больнице. Фото: Pexels

Украинцы, имеющие статус Почетного донора, смогут получить льготы в октябре. Но в начале 2026 года отменили ряд государственных гарантий и выплат. Например, больше нет надбавки к пенсионному обеспечению, пособия по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием и пр. Мы разобрались, на что стоит рассчитывать донорам, а какие льготы отменили.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о льготах и надбавках Почетным донорам Украины в октябре 2026 года.

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Кто может стать Почетным донором

Этот вопрос регулируется законом "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Статья 21 гласит, что удостоверение и нагрудный знак "Почетный донор Украины" выдают лицам, которые безвозмездно сдали:

кровь в суммарном количестве, равном 40 максимально допустимым дозам;

60 доз плазмы крови, заготовленных методом афереза;

40 доз клеток крови, заготовленных методом афереза (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).

"В случае донации крови и компонентов крови (смешанное донорство) одна донация крови приравнивается к двум донациям плазмы крови и одной донации компонентов крови, заготовленных методом афереза", — говорится в части 4 статьи 21 закона.

Льготы и надбавки для Почетных доноров

С 26 января 2026 года правила предоставления льгот или государственной поддержки донорам крови изменились. По информации Пенсионного фонда, украинское законодательство больше не гарантирует:

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обязательного дополнительного дня отдыха после донации;

выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы донора независимо от страхового стажа;

надбавок к стипендиям;

надбавок к денежному довольствию военнослужащих срочной службы;

надбавки к пенсии для Почетных доноров Украины в размере 10% от прожиточного минимума на человека.

В то же время доноры по-прежнему могут получить отгул на работе в день сдачи крови/компонентов с сохранением среднего заработка, воспользоваться бесплатным обследованием состояния здоровья перед процедурой, а также пообедать за счет учреждения или взять денежную компенсацию на обед.

Стоит учесть, что украинцы со статусом Почетного донора, которым надбавку к пенсионному обеспечению установили до 25 января 2026 года, продолжают получать дополнительные деньги (начисление осуществляется после выхода на пенсию).

Еще один важный нюанс: хотя на законодательном уровне других льгот и государственных гарантий не предусмотрено, каждое региональное подразделение по вопросам здравоохранения имеет полномочия утверждать поддержку для Почетных доноров за счет средств местного бюджета.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что участники боевых действий имеют право на 75% скидки при оплате коммунальных услуг в пределах нормативов. Льгота распространяется на газ, электроэнергию, отопление, воду, водоотведение, обращение с отходами и др. Фактический размер компенсации варьируется.

Также Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны могут получить налоговую скидку. Льгота распространяется на расходы, связанные с арендой жилья. Гражданам предоставили возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.