Почесний донор України: які пільги чи надбавки доступні громадянам у жовтні

Жінка здає кров у лікарні. Фото: Pexels

Українці зі статусом Почесного донора можуть отримати пільги у жовтні. Водночас на початку 2026 року чимало державних гарантій і виплат скасували. Наприклад, більше немає надбавки до пенсійного забезпечення, допомоги з тимчасової непрацездатності у зв’язку з захворюванням та ін. Ми розібралися, на що варто розраховувати донорам, а які пільги скасували.

Сайт Новини.LIVE розповідає про пільги та надбавки Почесним донорам України у жовтні 2026 року.

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Хто може стати Почесним донором

Питання регулюється законом "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові". Стаття 21 говорить, що посвідчення і нагрудний знак "Почесний донор України" видають особам, які безоплатно здали:

кров у сумарній кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам;

60 доз плазми крові, заготовлених методом аферезу;

40 доз клітин крові, заготовлених методом аферезу (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити).

"У разі здійснення донації крові і компонентів крові (змішане донорство) одна донація крові прирівнюється до двох донацій плазми крові та однієї донації компонентів крові, заготовлених методом аферезу", — йдеться у частині 4 статті 21 закону.

Пільги і надбавки для Почесних донорів

З 26 січня 2026 року правила надання пільг або державної підтримки донорам крові змінилися. За інформацією Пенсійного фонду, українське законодавство більше не гарантує:

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обов’язкового додаткового дня відпочинку після донації;

виплати допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від страхового стажу;

надбавок до стипендій;

надбавок до грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби;

надбавки до пенсії для Почесних донорів України в розмірі 10% від прожиткового мінімуму на особу.

Водночас донори надалі можуть отримати відгул на роботі в день здачі крові/компонентів зі збереженням середнього заробітку, скористатися безплатним обстеженням стану здоров’я перед процедурою, а також поїсти за рахунок закладу чи взяти грошову компенсацію на обід.

Варто врахувати, що українці зі статусом Почесного донора, яким надбавку до пенсійного забезпечення встановили до 25 січня 2026 року, продовжують отримувати додаткові кошти (нарахування здійснюється після виходу на пенсію).

Ще один важливий нюанс: хоча на законодавчому рівні інших пільг і державних гарантій не передбачено, кожен регіональний підрозділ із питань охорони здоров’я має повноваження затверджувати підтримку для Почесних донорів за рахунок коштів місцевого бюджету.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що учасники бойових дій мають право на 75% знижки для оплати комунальних послуг у межах нормативів. Пільга поширюється на газ, електроенергію, опалення, воду, водовідведення, поводження з відходами та ін. Фактичний розмір компенсації варіюється.

Також Новини.LIVE розповідали, що учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати податкову знижку. Пільга поширюється на витрати, пов’язані з орендою житла. Громадянам дали змогу повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.