Пільги для УБД: яку суму повернуть за комуналку у жовтні

Військовий тримає посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

Учасники бойових дій мають право на 75% знижку на оплату житла та низки комунальних послуг. Пільга надається у грошовій формі та може поширюватися на членів сім’ї ветерана, які проживають разом із ним. Водночас держава компенсує витрати лише в межах соціальних нормативів, тому фактична сума залежить від споживання та виду послуги.

Скільки отримають УБД у жовтні на комунальні послуги, розповідають Новини.LIVE з посиланням на онлайн-медіа Міністерства оборони України АрміяInform.

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На які послуги УБД можуть отримати 75% знижку

Відповідно до законодавства, учасникам бойових дій передбачена 75-відсоткова знижка на користування житлом та оплату комунальних послуг у межах установлених норм.

До переліку, зокрема, входять:

утримання житла;

постачання природного газу;

електроенергія;

опалення;

водопостачання та водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

скраплений газ і паливо для будинків без централізованого опалення.

Види послуг і соціальні нормативи, які враховуються під час розрахунку пільги, визначені законодавством та постановою Кабміну №409.

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Хто з родини може користуватися пільгою

Пільга може поширюватися не лише на самого учасника бойових дій, а й на членів його сім’ї, які проживають разом із ним.

Зокрема, до них належать:

чоловік або дружина;

діти віком до 18 років;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства І або ІІ групи;

особи з інвалідністю І групи;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням пільговика.

При цьому знижка розраховується в межах соціальних нормативів споживання та площі житла.

Скільки компенсують за водопостачання

Обсяг водопостачання, на який поширюється пільга, також обмежений соціальними нормативами.

Якщо в будинку є гаряча вода, до розрахунку беруть:

холодну воду — до 2 куб. м на людину на місяць;

гарячу воду — до 1,6 куб. м;

водовідведення — до 3,6 куб. м.

Якщо гарячої води немає або її постачання відсутнє понад два тижні, норма холодної води становить до 3,6 куб. м на людину, а водовідведення — до 3,6 куб. м.

Який обсяг електроенергії враховують

Соціальна норма електроенергії залежить від обладнання житла.

Газова плита та гаряча вода:

70 кВт-год на першого члена сім’ї;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

максимум — 190 кВт-год на місяць.

Електроплита та гаряча вода:

110 кВт-год на першого члена сім’ї;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

максимум — 230 кВт-год.

Електроплита без гарячої води:

130 кВт-год на першого члена сім’ї;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

максимум — 250 кВт-год.

Без електроплити та централізованої гарячої води:

100 кВт-год на першого мешканця;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

максимум — 220 кВт-год.

Ці нормативи застосовуються під час визначення обсягу послуги, на який надається пільга.

Які норми діють для газу

Для природного газу норматив також залежить від способу його використання. На одну особу на місяць передбачено:

3,3 куб. м — за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання;

5,4 куб. м — якщо є газова плита, але немає централізованої гарячої води та газового водонагрівача;

10,5 куб. м — за наявності газової плити та газового водонагрівача.

Для індивідуального газового опалення застосовується окремий норматив — 4 куб. м газу на 1 кв. м опалюваної площі на місяць в опалювальний період із застосуванням відповідного коригуючого коефіцієнта.

Як розраховують знижку на житло та сміття

Для квартплати та послуг із управління багатоквартирним будинком соціальна норма становить 21 кв. м загальної площі на кожного пільговика плюс 10,5 кв. м на сім’ю.

Для опалення застосовується аналогічний принцип — 21 кв. м опалюваної площі на кожного пільговика та додатково 10,5 кв. м на сім’ю. Для окремих категорій сімей ветеранів, які складаються лише з непрацездатних осіб, можуть діяти підвищені норми.

Пільга на поводження з побутовими відходами також надається в межах установленої соціальної норми. Тому фактична сума компенсації залежить від кількості осіб, які мають право на знижку, та обсягу послуги.

Скільки грошей можна отримати за комуналку

Якщо споживання не перевищує встановленого нормативу, держава компенсує 75% вартості відповідної послуги в межах цього обсягу.

Наприклад, якщо за місяць домогосподарство використало 200 кВт-год електроенергії за тарифом 4,32 грн за кВт-год, загальна вартість становитиме 864 грн.

У такому випадку:

повна вартість електроенергії — 864 грн;

75% знижки — 648 грн;

до сплати залишається 216 грн.

За таким самим принципом розраховується пільга за іншими послугами, однак кінцева сума залежатиме від тарифу, фактичного споживання та соціального нормативу, який застосовується до конкретної послуги.

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