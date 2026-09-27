Льготы для УБД: какую сумму возместят за коммунальные услуги в октябре

Военный держит удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

Участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилья и ряда коммунальных услуг. Льгота предоставляется в денежной форме и может распространяться на членов семьи ветерана, проживающих вместе с ним. При этом государство компенсирует расходы только в пределах социальных нормативов, поэтому фактическая сумма зависит от потребления и вида услуги.

Сколько получат участники боевых действий в октябре на коммунальные услуги, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на онлайн-СМИ Министерства обороны Украины АрмияInform.

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На какие услуги УБД могут получить 75% скидку

В соответствии с законодательством, участникам боевых действий предусмотрена 75-процентная скидка на пользование жильем и оплату коммунальных услуг в пределах установленных норм.

В перечень, в частности, входят:

содержание жилья;

поставка природного газа;

электроэнергия;

отопление;

водоснабжение и водоотведение;

обращение с бытовыми отходами;

сжиженный газ и топливо для домов без централизованного отопления.

Виды услуг и социальные нормативы, учитываемые при расчете льготы, определены законодательством и постановлением Кабмина № 409.

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Кто из членов семьи может пользоваться льготой

Льгота может распространяться не только на самого участника боевых действий, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним.

В частности, к ним относятся:

супруг или супруга;

дети в возрасте до 18 лет;

не состоящие в браке совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы;

лица с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

лица, находящиеся под опекой или попечительством льготника.

При этом скидка рассчитывается в пределах социальных нормативов потребления и площади жилья.

Сколько компенсируют за водоснабжение

Объем водоснабжения, на который распространяется льгота, также ограничен социальными нормативами.

Если в доме есть горячая вода, в расчет принимают:

холодную воду — до 2 куб. м на человека в месяц;

горячую воду — до 1,6 куб. м;

водоотведение — до 3,6 куб. м.

Если горячей воды нет или ее подача отсутствует более двух недель, норма холодной воды составляет до 3,6 куб. м на человека, а водоотведение — до 3,6 куб. м.

Какой объем электроэнергии учитывается

Социальная норма электроэнергии зависит от оборудования жилья.

Газовая плита и горячая вода:

70 кВт·ч на первого члена семьи;

по 30 кВт·ч на каждого следующего;

максимум — 190 кВт·ч в месяц.

Электроплита и горячая вода:

110 кВт·ч на первого члена семьи;

по 30 кВт·ч на каждого следующего;

максимум — 230 кВт·ч.

Электроплита без горячей воды:

130 кВт·ч на первого члена семьи;

по 30 кВт·ч на каждого следующего;

максимум — 250 кВт·ч.

Без электроплиты и централизованного горячего водоснабжения:

100 кВт·ч на первого жильца;

по 30 кВт·ч на каждого следующего;

максимум — 220 кВт·ч.

Эти нормативы применяются при определении объема услуги, на который предоставляется льгота.

Какие нормы действуют для газа

Для природного газа норматив также зависит от способа его использования. На одного человека в месяц предусмотрено:

3,3 куб. м — при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения;

5,4 куб. м — если есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя;

10,5 куб. м — при наличии газовой плиты и газового водонагревателя.

Для индивидуального газового отопления применяется отдельный норматив — 4 куб. м газа на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период с применением соответствующего корректирующего коэффициента.

Как рассчитывается скидка на жилье и вывоз мусора

Для квартплаты и услуг по управлению многоквартирным домом социальная норма составляет 21 кв. м общей площади на каждого льготника плюс 10,5 кв. м на семью.

Для отопления применяется аналогичный принцип — 21 кв. м отапливаемой площади на каждого льготника и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Для отдельных категорий семей ветеранов, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, могут действовать повышенные нормы.

Льгота на вывоз бытовых отходов также предоставляется в пределах установленной социальной нормы. Поэтому фактическая сумма компенсации зависит от количества лиц, имеющих право на скидку, и объема услуги.

Сколько денег можно получить за коммунальные услуги

Если потребление не превышает установленного норматива, государство компенсирует 75% стоимости соответствующей услуги в пределах этого объема.

Например, если за месяц домохозяйство использовало 200 кВт·ч электроэнергии по тарифу 4,32 грн за кВт·ч, общая стоимость составит 864 грн.

В таком случае:

полная стоимость электроэнергии — 864 грн;

75 % скидки — 648 грн;

к оплате остается 216 грн.

По тому же принципу рассчитывается льгота по другим услугам, однако окончательная сумма будет зависеть от тарифа, фактического потребления и социального норматива, применяемого к конкретной услуге.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда УБД может выйти на пенсию. Размер выплат будет зависеть от возраста, зарплаты и денежного обеспечения ветерана во время службы. Кроме того, УБД полагается повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоят коммунальные услуги в Украине и Европе. За рубежом расходы на свет, газ, воду и другие коммунальные услуги могут существенно отличаться даже в соседних странах. Украинские тарифы на базовые коммунальные услуги остаются на уровне прошлого года.