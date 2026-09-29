Пільги для дружин військових: на що можна розраховувати у жовтні

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Дружини військовослужбовців зі статусом учасника бойових дій можуть користуватися передбаченими законодавством соціальними гарантіями. Серед них — пільги на оплату житла та комунальних послуг, окремі трудові й медичні гарантії. Водночас для отримання допомоги потрібно підтвердити право на пільгу та подати необхідні документи до відповідного органу.

Новини.LIVE розповідають, які пільги будуть доступні дружинам УБД у жовтні 2026 року.

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Хто належить до членів сім’ї УБД

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає окремі гарантії не тільки для учасників бойових дій, а й для членів їхніх сімей.

До категорії членів сім’ї, які можуть мати право на передбачені законодавством пільги, належать:

дружина або чоловік;

рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років;

повнолітні діти з інвалідністю I або II групи з дитинства, а також особи з інвалідністю I групи незалежно від віку;

непрацездатні батьки, які досягли пенсійного віку або мають встановлену інвалідність;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням військовослужбовця та офіційно знаходяться на його утриманні.

Водночас конкретний перелік і умови отримання окремих пільг залежать від виду державної гарантії та обставин сім’ї.

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Знижка на комунальні послуги

Однією з основних соціальних гарантій є пільга на оплату житла та комунальних послуг.

Для сімей, які мають право на відповідну пільгу, передбачена 75% знижка на оплату в межах установлених соціальних нормативів. Вона може поширюватися, зокрема, на:

оплату житла;

електроенергію;

природний газ;

водопостачання;

вивезення побутових відходів;

утримання будинку та прибудинкової території;

паливо для опалення, зокрема дрова та вугілля.

Для сімей військовослужбовців, які мають інвалідність I або II групи внаслідок війни, законодавство передбачає інший обсяг пільг — зокрема, 100% знижку на житлово-комунальні послуги в межах установлених нормативів.

Які трудові гарантії передбачені

Для дружин учасників бойових дій законодавство також передбачає окремі трудові гарантії.

Зокрема, вони можуть скористатися правом на щорічну відпустку у зручний для них час, незалежно від затвердженого графіка. Також у передбачених законодавством випадках працівниця може мати право відмовитися від залучення до нічних, надурочних робіт або роботи у вихідні дні.

Окремі гарантії можуть стосуватися й збереження робочого місця — залежно від конкретної ситуації та підстав, визначених трудовим законодавством.

Медична допомога та реабілітація

Окремий напрям державної підтримки стосується медичного обслуговування членів сімей ветеранів.

Залежно від законодавчих підстав та умов фінансування можуть бути доступними:

отримання лікарських засобів за рецептами;

позачергове обслуговування у державних і комунальних медичних закладах;

першочергова госпіталізація;

санаторно-курортне лікування або реабілітація за відповідними медичними показаннями та за наявності передбаченого фінансування.

Тобто право на конкретну медичну пільгу залежить від її виду, медичних показань та порядку фінансування.

Як дружині УБД оформити пільги

Щоб скористатися державною підтримкою, необхідно підтвердити статус військовослужбовця та родинний зв’язок, а в окремих випадках — надати додаткові документи.

Зазвичай можуть знадобитися:

посвідчення учасника бойових дій;

свідоцтво про шлюб;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про місце проживання;

медичні документи, якщо вони необхідні для оформлення конкретної пільги.

Для внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, заяву можна подати до органу соціального захисту населення, сервісного центру Пенсійного фонду України або онлайн через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Після подання документів зверненню присвоюють номер справи. За ним можна перевіряти стан розгляду заяви та отримати інформацію про призначення відповідної пільги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки виплатять на комуналку УБД в жовтні. Держава компенсує витрати лише в межах соціальних нормативів. Тому фактична сума залежить від споживання та виду послуги.

Також Новини.LIVE писали, коли УБД може вийти на пенсію. У 2026 році для цього чоловікам потрібно досягти 55 років і мати щонайменше 25 років страхового стажу, а жінкам зі статусом УБД — 50 років та не менше 20 років стажу. При цьому обов’язковою умовою є офіційно підтверджений статус учасника бойових дій.