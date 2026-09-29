Льготы для жен военнослужащих: на что можно рассчитывать в октябре

Жены УБД могут получить льготы: что предусматривает закон в октябре
Супруги военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, могут пользоваться предусмотренными законодательством социальными гарантиями. Среди них — льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, отдельные трудовые и медицинские гарантии. В то же время для получения помощи необходимо подтвердить право на льготу и подать необходимые документы в соответствующий орган.
Новини.LIVE рассказывают, какие льготы будут доступны женам УБД в октябре 2026 года.
Кто относится к членам семьи участников боевых действий
Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предусматривает отдельные гарантии не только для участников боевых действий, но и для членов их семей.
К категории членов семьи, которые могут иметь право на предусмотренные законодательством льготы, относятся:
- супруга или супруг;
- родные, усыновленные и подопечные дети в возрасте до 18 лет;
- совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы с детства, а также лица с инвалидностью I группы независимо от возраста;
- нетрудоспособные родители, достигшие пенсионного возраста или имеющие установленную инвалидность;
- лица, находящиеся под опекой или попечительством военнослужащего и официально состоящие на его иждивении.
В то же время конкретный перечень и условия получения отдельных льгот зависят от вида государственной гарантии и обстоятельств семьи.
Скидка на коммунальные услуги
Одной из основных социальных гарантий является льгота по оплате жилья и коммунальных услуг.
Для семей, имеющих право на соответствующую льготу, предусмотрена 75% скидка на оплату в пределах установленных социальных нормативов. Она может распространяться, в частности, на:
- оплату жилья;
- электроэнергию;
- природный газ;
- водоснабжение;
- вывоз бытовых отходов;
- содержание дома и придомовой территории;
- топливо для отопления, в частности дрова и уголь.
Для семей военнослужащих, имеющих инвалидность I или II группы вследствие войны, законодательство предусматривает иной объем льгот — в частности, 100% скидку на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных нормативов.
Какие трудовые гарантии предусмотрены
Для жен участников боевых действий законодательство также предусматривает отдельные трудовые гарантии.
В частности, они могут воспользоваться правом на ежегодный отпуск в удобное для них время, независимо от утвержденного графика. Также в предусмотренных законодательством случаях работница может иметь право отказаться от привлечения к ночным, сверхурочным работам или работе в выходные дни.
Отдельные гарантии могут касаться и сохранения рабочего места — в зависимости от конкретной ситуации и оснований, определенных трудовым законодательством.
Медицинская помощь и реабилитация
Отдельное направление государственной поддержки касается медицинского обслуживания членов семей ветеранов.
В зависимости от законодательных оснований и условий финансирования могут быть доступны:
- получение лекарственных средств по рецептам;
- внеочередное обслуживание в государственных и муниципальных медицинских учреждениях;
- первоочередная госпитализация;
- санаторно-курортное лечение или реабилитация по соответствующим медицинским показаниям и при наличии предусмотренного финансирования.
То есть право на конкретную медицинскую льготу зависит от ее вида, медицинских показаний и порядка финансирования.
Как супруге УБД оформить льготы
Чтобы воспользоваться государственной поддержкой, необходимо подтвердить статус военнослужащего и семейную связь, а в отдельных случаях — предоставить дополнительные документы.
Обычно могут понадобиться:
- удостоверение участника боевых действий;
- свидетельство о браке;
- паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документы о месте жительства;
- медицинские документы, если они необходимы для оформления конкретной льготы.
Для внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, заявление можно подать в орган социальной защиты населения, сервисный центр Пенсионного фонда Украины или онлайн через личный кабинет на веб-портале ПФУ.
После подачи документов заявлению присваивается номер дела. По нему можно проверять ход рассмотрения заявления и получить информацию о назначении соответствующей льготы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько выплатят на коммунальные услуги УБД в октябре. Государство компенсирует расходы только в пределах социальных нормативов. Поэтому фактическая сумма зависит от потребления и вида услуги.
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