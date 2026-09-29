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Главная Экономика Жены УБД могут получить льготы: что предусматривает закон в октябре

Жены УБД могут получить льготы: что предусматривает закон в октябре

Ua ru
29 сентября 2026 11:15
Льготы для жен военнослужащих: на что можно рассчитывать в октябре
Военнослужащий ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Супруги военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, могут пользоваться предусмотренными законодательством социальными гарантиями. Среди них — льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, отдельные трудовые и медицинские гарантии. В то же время для получения помощи необходимо подтвердить право на льготу и подать необходимые документы в соответствующий орган.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы будут доступны женам УБД в октябре 2026 года.

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Кто относится к членам семьи участников боевых действий

Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предусматривает отдельные гарантии не только для участников боевых действий, но и для членов их семей.

К категории членов семьи, которые могут иметь право на предусмотренные законодательством льготы, относятся:

  • супруга или супруг;
  • родные, усыновленные и подопечные дети в возрасте до 18 лет;
  • совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы с детства, а также лица с инвалидностью I группы независимо от возраста;
  • нетрудоспособные родители, достигшие пенсионного возраста или имеющие установленную инвалидность;
  • лица, находящиеся под опекой или попечительством военнослужащего и официально состоящие на его иждивении.

В то же время конкретный перечень и условия получения отдельных льгот зависят от вида государственной гарантии и обстоятельств семьи.

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Скидка на коммунальные услуги

Одной из основных социальных гарантий является льгота по оплате жилья и коммунальных услуг.

Для семей, имеющих право на соответствующую льготу, предусмотрена 75% скидка на оплату в пределах установленных социальных нормативов. Она может распространяться, в частности, на:

  • оплату жилья;
  • электроэнергию;
  • природный газ;
  • водоснабжение;
  • вывоз бытовых отходов;
  • содержание дома и придомовой территории;
  • топливо для отопления, в частности дрова и уголь.

Для семей военнослужащих, имеющих инвалидность I или II группы вследствие войны, законодательство предусматривает иной объем льгот — в частности, 100% скидку на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных нормативов.

Какие трудовые гарантии предусмотрены

Для жен участников боевых действий законодательство также предусматривает отдельные трудовые гарантии.

В частности, они могут воспользоваться правом на ежегодный отпуск в удобное для них время, независимо от утвержденного графика. Также в предусмотренных законодательством случаях работница может иметь право отказаться от привлечения к ночным, сверхурочным работам или работе в выходные дни.

Отдельные гарантии могут касаться и сохранения рабочего места — в зависимости от конкретной ситуации и оснований, определенных трудовым законодательством.

Медицинская помощь и реабилитация

Отдельное направление государственной поддержки касается медицинского обслуживания членов семей ветеранов.

В зависимости от законодательных оснований и условий финансирования могут быть доступны:

  • получение лекарственных средств по рецептам;
  • внеочередное обслуживание в государственных и муниципальных медицинских учреждениях;
  • первоочередная госпитализация;
  • санаторно-курортное лечение или реабилитация по соответствующим медицинским показаниям и при наличии предусмотренного финансирования.

То есть право на конкретную медицинскую льготу зависит от ее вида, медицинских показаний и порядка финансирования.

Как супруге УБД оформить льготы

Чтобы воспользоваться государственной поддержкой, необходимо подтвердить статус военнослужащего и семейную связь, а в отдельных случаях — предоставить дополнительные документы.

Обычно могут понадобиться:

  • удостоверение участника боевых действий;
  • свидетельство о браке;
  • паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документы о месте жительства;
  • медицинские документы, если они необходимы для оформления конкретной льготы.

Для внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, заявление можно подать в орган социальной защиты населения, сервисный центр Пенсионного фонда Украины или онлайн через личный кабинет на веб-портале ПФУ.

После подачи документов заявлению присваивается номер дела. По нему можно проверять ход рассмотрения заявления и получить информацию о назначении соответствующей льготы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько выплатят на коммунальные услуги УБД в октябре. Государство компенсирует расходы только в пределах социальных нормативов. Поэтому фактическая сумма зависит от потребления и вида услуги.

Также Новини.LIVE писали, когда УБД может выйти на пенсию. В 2026 году для этого мужчинам необходимо достичь 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам со статусом УБД — 50 лет и не менее 20 лет стажа. При этом обязательным условием является официально подтвержденный статус участника боевых действий.

коммунальные услуги медицинская помощь социальная защита выплаты военным льготы УБД
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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