Льготы для жен военнослужащих: на что можно рассчитывать в октябре

Военнослужащий ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Супруги военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, могут пользоваться предусмотренными законодательством социальными гарантиями. Среди них — льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, отдельные трудовые и медицинские гарантии. В то же время для получения помощи необходимо подтвердить право на льготу и подать необходимые документы в соответствующий орган.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы будут доступны женам УБД в октябре 2026 года.

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Кто относится к членам семьи участников боевых действий

Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предусматривает отдельные гарантии не только для участников боевых действий, но и для членов их семей.

К категории членов семьи, которые могут иметь право на предусмотренные законодательством льготы, относятся:

супруга или супруг;

родные, усыновленные и подопечные дети в возрасте до 18 лет;

совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы с детства, а также лица с инвалидностью I группы независимо от возраста;

нетрудоспособные родители, достигшие пенсионного возраста или имеющие установленную инвалидность;

лица, находящиеся под опекой или попечительством военнослужащего и официально состоящие на его иждивении.

В то же время конкретный перечень и условия получения отдельных льгот зависят от вида государственной гарантии и обстоятельств семьи.

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Скидка на коммунальные услуги

Одной из основных социальных гарантий является льгота по оплате жилья и коммунальных услуг.

Для семей, имеющих право на соответствующую льготу, предусмотрена 75% скидка на оплату в пределах установленных социальных нормативов. Она может распространяться, в частности, на:

оплату жилья;

электроэнергию;

природный газ;

водоснабжение;

вывоз бытовых отходов;

содержание дома и придомовой территории;

топливо для отопления, в частности дрова и уголь.

Для семей военнослужащих, имеющих инвалидность I или II группы вследствие войны, законодательство предусматривает иной объем льгот — в частности, 100% скидку на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных нормативов.

Какие трудовые гарантии предусмотрены

Для жен участников боевых действий законодательство также предусматривает отдельные трудовые гарантии.

В частности, они могут воспользоваться правом на ежегодный отпуск в удобное для них время, независимо от утвержденного графика. Также в предусмотренных законодательством случаях работница может иметь право отказаться от привлечения к ночным, сверхурочным работам или работе в выходные дни.

Отдельные гарантии могут касаться и сохранения рабочего места — в зависимости от конкретной ситуации и оснований, определенных трудовым законодательством.

Медицинская помощь и реабилитация

Отдельное направление государственной поддержки касается медицинского обслуживания членов семей ветеранов.

В зависимости от законодательных оснований и условий финансирования могут быть доступны:

получение лекарственных средств по рецептам;

внеочередное обслуживание в государственных и муниципальных медицинских учреждениях;

первоочередная госпитализация;

санаторно-курортное лечение или реабилитация по соответствующим медицинским показаниям и при наличии предусмотренного финансирования.

То есть право на конкретную медицинскую льготу зависит от ее вида, медицинских показаний и порядка финансирования.

Как супруге УБД оформить льготы

Чтобы воспользоваться государственной поддержкой, необходимо подтвердить статус военнослужащего и семейную связь, а в отдельных случаях — предоставить дополнительные документы.

Обычно могут понадобиться:

удостоверение участника боевых действий;

свидетельство о браке;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о месте жительства;

медицинские документы, если они необходимы для оформления конкретной льготы.

Для внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, заявление можно подать в орган социальной защиты населения, сервисный центр Пенсионного фонда Украины или онлайн через личный кабинет на веб-портале ПФУ.

После подачи документов заявлению присваивается номер дела. По нему можно проверять ход рассмотрения заявления и получить информацию о назначении соответствующей льготы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько выплатят на коммунальные услуги УБД в октябре. Государство компенсирует расходы только в пределах социальных нормативов. Поэтому фактическая сумма зависит от потребления и вида услуги.

Также Новини.LIVE писали, когда УБД может выйти на пенсию. В 2026 году для этого мужчинам необходимо достичь 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам со статусом УБД — 50 лет и не менее 20 лет стажа. При этом обязательным условием является официально подтвержденный статус участника боевых действий.