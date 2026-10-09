Замовлення з AliExpress і Temu по-новому: за що українці платитимуть більше

Смартфон із додатком Temu. Фото: Pexels

Українці, які регулярно замовляють товари на іноземних маркетплейсах, можуть чекати нові правила оподаткування. Пільга, яка нині дозволяє не сплачувати ПДВ за товари у міжнародних посилках вартістю до 150 євро, може зовсім скоро зникнути.

Що можуть змінити для покупців Temu та Aliexepress розповідає Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Що вже вирішив профільний комітет

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні зміни до правил оподаткування товарів, які українці купують на іноземних онлайн-платформах і отримують через міжнародні поштові або експрес-відправлення.

Обидва документи парламент уже підтримав 16 вересня. Тепер остаточне рішення має ухвалити сама Верховна Рада.

Для покупців зміниться головне правило

Наразі особлива увага прикута до порога у 150 євро. Запропоновані зміни передбачають, що для товарів, які купуються через іноземні маркетплейси, цей поріг більше не означатиме повного звільнення від ПДВ.

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Податок пропонують нараховувати під час імпорту фактично з першого євро вартості товару. Тобто замовлення на невелику суму також потраплятиме під нові правила, якщо це комерційна покупка через іноземну онлайн-платформу.

Що залишиться без ПДВ

При цьому законопроєкти не передбачають скасування всіх пільг для міжнародних відправлень. Зокрема, пропонується зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних приватних посилок вартістю до 45 євро, які фізична особа надсилає іншій фізичній особі.

Також передбачаються окремі пільги для визначених категорій товарів, які пересилаються військовослужбовцям. Важливим буде не лише те, скільки коштує посилка, а й те, хто її відправляє, кому та з якою метою.

Як хочуть оподатковувати покупки з маркетплейсів

Для дистанційної торгівлі через іноземні онлайн-платформи пропонується спеціальний порядок оподаткування. Його планують наблизити до європейської моделі IOSS — Import One Stop Shop. Йдеться про систему, яка дає змогу організувати сплату податків під час продажу товарів через електронні платформи та спростити їх адміністрування при імпорті.

Коли нова система може запрацювати

Попри те, що законопроєкти вже пройшли перше читання, нові правила не планують вводити одразу. Під час доопрацювання документів було змінено строки набрання чинності. Передбачається, що відповідні зміни до Податкового та Митного кодексів запрацюють не раніше липня 2027 року.

Такий перехідний період має дати час підготуватися всім учасникам процесу — від іноземних маркетплейсів і поштових операторів до експрес-перевізників та митних органів.

Чому хочуть змінити правила купівлі

Серед цілей реформи називають кілька напрямів:

Вирівнювання умов конкуренції між українськими продавцями та іноземними онлайн-платформами. Зміни мають забезпечити виконання міжнародних зобов'язань України та наблизити правила до європейських підходів. Збільшення надходжень до державного бюджету.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто може сплачувати менше податків. Для таких громадян передбачена податкова соціальна пільга. Скористатись нею можуть одинокі батькі, вдови та опікуни.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи треба сплачувати податок з отриманого майна внаслідок розірвання шлюбу. У результаті один із подружжя може отримати квартиру, автомобіль, інше майно або визначену суму коштів. Отримання таких статків не зобов'язує подавати їх в річну декларацію про майнові доходи.