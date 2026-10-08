Временная защита в Германии: кому могут отказать в предоставлении убежища

Мужчина и женщина оформляют документы. Фото: Новини.LIVE

Германия продлила действие временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года. При этом новые правила предусматривают отдельное условие для части украинцев, которые будут въезжать в страну после указанной даты. Изменения утверждены постановлением Федерального министерства внутренних дел Германии от 30 сентября 2026 года.

Постановление было опубликовано на сайте Федерального вестника законодательства Bundesgesetzblatt, передают Новини.LIVE.

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Что изменилось для украинцев в Германии

Одновременно Германия установила новое правило для части граждан Украины, которые въедут в страну начиная с 9 октября 2026 года. Согласно постановлению, продление соответствующих положений не будет применяться к иностранцам, которые после этой даты въезжают в Германию и в соответствии с законодательством Украины подлежат военной обязанности. Временная защита будет предоставляться тем лицам, которые смогут подтвердить выполнение воинской обязанности в Украине.

Важна именно дата въезда. Новое положение касается людей, которые будут прибывать в Германию с 9 октября 2026 года.

Когда вступает в силу постановление

Документ был принят 30 сентября 2026 года. Он вступает в силу на следующий день после публикации. Документ подписан федеральным министром внутренних дел Германии Александром Добриндтом.

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Новое постановление одновременно продлевает установленные сроки пребывания и вводит отдельное условие для украинцев, подлежащих военной службе и въезжающих в Германию после 9 октября 2026 года.

Какова ситуация с временной защитой в других странах

Ранее Новости.LIVE уже рассказывали о стране, которая первой ввела ограничения на предоставление временной защиты мужчинам призывного возраста. Речь идет о Чехии. Там жесткие меры в отношении вновь прибывших вступили в силу еще 5 августа 2026 года. Кроме того, чешское правительство было одним из инициаторов изменений в порядке оформления статуса временного убежища для мужчин.

Швейцария, хотя и не входит в ЕС, но тоже ограничила предоставление статуса S. Соответствующее решение было утверждено 19 августа 2026 года. Однако правительство оставило за собой право пересмотреть это решение в случае устойчивой стабилизации ситуации в Украине.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что в Польше готовятся к новой волне беженцев из Украины. Это, прежде всего, связано с приближением зимы и активизацией российских обстрелов украинской энергосистемы. По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Бартоша Гродецкого, страна готова к такому сценарию, хотя и надеется, что этого не произойдет.

Также Новини.LIVE сообщали, почему украинцам со статусом PESEL UKR не нужно подписывать разовый договор. Это касается тех, кто планирует арендовать жилье. На практике польские арендодатели очень часто запрашивают документ, позволяющий выселить арендатора в случае грубых нарушений.