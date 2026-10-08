Уряд визначився з тарифами на світло взимку: скільки будуть платити українці

Лічильник електроенергії. Фото: УНІАН

Українці вже можуть планувати витрати на електроенергію взимку. Уряд визначився з тарифами на найближчі холодні місяці. Рішення стосується всіх побутових споживачів, включно з родинами, які обігрівають житло електроенергією та користуються спеціальною пільговою ціною. Водночас для них продовжать діяти обмеження в залежності від місячного споживання.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Скільки коштуватиме електроенергія взимку

За словами Корецького, Кабінет Міністрів вирішив залишити чинні тарифи на електроенергію для населення на весь опалювальний сезон 2026–2027 років. Таке рішення ухвалили з огляду на нинішню соціально-економічну ситуацію в країні.

Для більшості українців вартість електроенергії залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. При цьому для домогосподарств з електричним опаленням та окремих будинків без газопостачання продовжить діяти нижча ціна.

У період з 1 жовтня до 30 квітня такі споживачі зможуть оплачувати електроенергію за тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак для цього потрібно вкладатися у встановлений ліміт — до 2 000 кіловат-годин на місяць.

Якщо домогосподарство використає більше, увесь спожитий обсяг оплачуватиметься за ціною 4,32 гривні за кіловат-годину.

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Додатково Сергій Корецький повідомив, що уряд планує вдосконалювати систему тарифів і розробляти адресну підтримку для громадян, які найбільше потребують допомоги з оплатою комунальних послуг.

Які ціни встановили на газ

Також в Україні продовжили спеціальні умови на газовому ринку до 31 березня 2027 року, тому протягом опалювального сезону ціни для населення мають залишатися без змін. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, побутові споживачі й надалі платитимуть від 7,96 до 9,99 гривень за кубометр залежно від постачальника.

Пільгові умови збережуть також для підприємств, які забезпечують українців теплом. Окремі правила продовжать діяти для операторів газорозподільних систем і когенераційних установок на прифронтових територіях.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українці витрачають на комунальні послуги у порівнянні з іншими країнами. В Україні основні тарифи цієї зими залишаються на рівні минулого року, а середня платіжка з опаленням становить близько 5 500–6 500 гривень. У Німеччині, Ірландії, Бельгії та США витрати на комуналку для родини можуть бути значно вищими.

Також Новини.LIVE розповідали, як можна заощадити українцям з розумними лічильниками. Ціна протягом доби буде змінюватися залежно від вартості електроенергії на оптовому ринку, а споживач зможе переносити роботу потужних приладів на дешевші години.