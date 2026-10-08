Правительство определилось с тарифами на электроэнергию в зимний период: сколько будут платить украинцы

Счетчик электроэнергии. Фото: УНИАН

Украинцы уже могут планировать расходы на электроэнергию зимой. Правительство определилось с тарифами на ближайшие холодные месяцы. Решение касается всех бытовых потребителей, включая семьи, которые отапливают жилье электроэнергией и пользуются специальной льготной ценой. В то же время для них продолжат действовать ограничения в зависимости от месячного потребления.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Сколько будет стоить электроэнергия зимой

По словам Корецкого, Кабинет Министров решил оставить действующие тарифы на электроэнергию для населения на весь отопительный сезон 2026–2027 годов. Такое решение было принято с учетом нынешней социально-экономической ситуации в стране.

Для большинства украинцев стоимость электроэнергии останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. При этом для домохозяйств с электрическим отоплением и отдельных домов без газоснабжения продолжит действовать более низкая цена.

В период с 1 октября по 30 апреля такие потребители смогут оплачивать электроэнергию по тарифу 2,64 гривны за киловатт-час. Однако для этого необходимо уложиться в установленный лимит — до 2 000 киловатт-часов в месяц. Если домохозяйство потребляет больше, весь израсходованный объем будет оплачиваться по цене 4,32 гривны за киловатт-час.

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Кроме того, Сергей Корецкий сообщил, что правительство планирует совершенствовать систему тарифов и разрабатывать адресную поддержку для граждан, которые больше всего нуждаются в помощи с оплатой коммунальных услуг.

Какие цены установили на газ

Также в Украине продлили специальные условия на газовом рынке до 31 марта 2027 года, поэтому в течение отопительного сезона цены для населения должны оставаться без изменений. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, бытовые потребители и в дальнейшем будут платить от 7,96 до 9,99 гривен за кубометр в зависимости от поставщика.

Льготные условия сохранят также для предприятий, обеспечивающих украинцев теплом. Отдельные правила продолжат действовать для операторов газораспределительных систем и когенерационных установок на прифронтовых территориях.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько украинцы тратят на коммунальные услуги по сравнению с другими странами. В Украине основные тарифы этой зимой остаются на уровне прошлого года, а средний счет за отопление составляет около 5 500–6 500 гривен. В Германии, Ирландии, Бельгии и США расходы на коммунальные услуги для семьи могут быть значительно выше.

Также Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут сэкономить с помощью умных счетчиков. Цена в течение суток будет меняться в зависимости от стоимости электроэнергии на оптовом рынке, а потребитель сможет переносить работу мощных приборов на более дешевые часы.