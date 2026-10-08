Тимчасовий захист у Німеччині: кому можуть відмовити у прихистку

Чоловік і жінка оформлюють документи. Фото: Новини.LIVE

Німеччина продовжила дію тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року. Водночас нові правила передбачають окрему умову для частини українців, які в'їжджатимуть до країни після визначеної дати. Зміни затверджені постановою Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини від 30 вересня 2026 року.

Постанова була оприлюднена на сайті Федерального вісника законодавства Bundesgesetzblatt, передають Новини.LIVE.

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Що змінилося для українців у Німеччині

Одночасно Німеччина встановила нове правило для частини громадян України, які в'їдуть до країни починаючи з 9 жовтня 2026 року. Згідно з постановою, продовження відповідних положень не застосовуватиметься до іноземців, які після цієї дати в'їжджають до Німеччини та відповідно до законодавства України підлягають військовому обов'язку. Надавати тимчасовий захист надавитимуть тим особам, які зможуть підтвердити виконання військового обов'язку в Україні.

Сама дата в'їзду має значення. Нове положення стосується людей, які прибуватимуть до Німеччини з 9 жовтня 2026 року.

Коли набуває чинності постанова

Документ було ухвалено 30 вересня 2026 року. Вона набирає чинності наступного дня після оприлюднення. Документ підписаний федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Александером Добріндтом.

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Нова постанова одночасно продовжує визначені строки перебування та вводить окрему умову для українців, які підлягають військовому обов'язку і в'їжджатимуть до Німеччини після 9 жовтня 2026 року.

Яка ситуація з тимчасовим захистом в інших країнах

Раніше Новини.LIVE вже розповідали про країну, яка перша впровадила обмеження тимчасового захисту чоловікам призовного віку. Йдеться про Чехію. Там жорсткі рішення щодо новоприбулих набули чинності ще 5 серпня 2026 року. Крім того, чеський уряд був одним з ініціаторів змін щодо оформлення статусу тимчасового притулку щодо чоловіків.

Швейцарія хоч і не входить в ЄС, але теж обмежила надання статусу S. Відповідне рішення було затверджено 19 серпня 2026 року. Проте уряд залишив за собою право переглянути це рішення у разі стійкої стабілізації ситуації в Україні.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що у Польщі готуються до нової хвилі біженців з України. Це насамперед пов'язано із наближенням зими і активізацією російських обстрілів по українській енергосистемі. За словами голови Бюро національної безпеки Польщі Бартоша Гродецького, країна готова до такого сценарію, хоча і сподівається що такого не станеться.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому українцям зі статусом PESEL UKR не потрібно підписувати оказіональний договір. Це стосується тих, хто планує орендувати житло. На практиці польські орендодавці дуже часто просять документ, який дозволяє виселити орендаря у разі грубих порушень.