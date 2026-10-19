Дві пенсіонерки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців довгий час мешкають у Німеччині та є офіційно працевлаштованими. Їх можуть цікавити запитання, чи виплачують пенсійне забезпечення іноземцям і що потрібно зробити для оформлення виплат від держави. Важливо накопичити мінімальний страховий стаж, а також досягти пенсійного віку, проте сума буде невеликою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал dgb.de.

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Пенсійна система в Німеччині

В Україні виплачують мінімальну пенсію, якщо людина накопичила достатньо стажу. В Німеччині такого поняття не існує, там працює інший механізм нарахування коштів. Кожен відпрацьований рік, за який сплачувалися внески до системи пенсійного страхування, оцінюється у спеціальних балах.

Наприклад, якщо зарплата працівника приблизно дорівнювала середньому розміру по країні, то за рік офіційної роботи дають 1 бал. Загальну кількість накопичених балів потрібно помножити на фіксовану суму, яку визначає держава, а результат стає місячною виплатою пенсіонера.

Українці також можуть претендувати на фінансове забезпечення в Німеччині, головне — сплачувати страхові внески, накопичити мінімальний стаж (60 календарних місяців) і досягти пенсійного віку. Звісно, сума буде невеликою: за 5 відпрацьованих років слід розраховувати на 150-200 євро/міс. у середньому.

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Який пенсійний вік у Німеччині

Стандартний вік для виходу на пенсію для осіб, які народилися у 1964 році або пізніше — 67 років. Якщо людина народилася раніше, вимоги трохи послаблюють:

1959 рік — 66 років і 2 місяці;

1960 рік — 66 років і 4 місяці;

1961 рік — 66 років і 6 місяців;

1962 рік — 66 років і 8 місяців;

1963 рік — 66 років і 10 місяців.

До загального стажу включають не лише періоди офіційного працевлаштування, але й добровільні внески в систему державного страхування, окремі місяці безробіття, а також періоди догляду за дитиною.

Раніше Новини.LIVE писали, що особам з інвалідністю можуть припинити нарахування виплат. Серед основних причин — помилки в документах, відсутність повторного медогляду, перехід на пенсію за віком тощо. Необхідно накопичити достатньо страхового стажу, аби мати право на гроші.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть скасувати пенсію по інвалідності через офіційну роботу. Закон не забороняє українцям працювати або вести підприємницьку діяльність, паралельно отримуючи виплати від держави. Тому жодних змін у нарахуваннях не буде.