Пенсія по інвалідності у 2026 році: чому ПФУ може припинити виплати

Чоловік з палицею йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Навіть якщо людина вже багато років отримує пенсію по інвалідності, одного разу гроші можуть не прийти. Причиною зазвичай стає пропущений медогляд, проблеми з документами або необхідність підтвердити свою особу. Для частини пенсіонерів діють окремі вимоги, про які легко забути. У багатьох випадках гроші можна повернути, якщо виправити помилки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Кому можуть зупинити виплати

Пенсійний фонд може відмовити у грошах з шести основних причин:

Помилки в документах. Якщо у Пенсійному фонді виявлять неправильні дані, можуть виникнути проблеми з виплатами. Наприклад, у документах відрізняються прізвище чи дата народження, бракує потрібної довідки або виявили недостовірну інформацію. Людина пропустила повторний огляд. Часто інвалідність призначають на рік або два, після чого потрібно знову пройти оцінювання стану здоров'я. Якщо людина без поважної причини не прийшла у визначений час, виплату пенсії можуть зупинити з першого числа наступного місяця. Але для окремих пенсіонерів діють винятки. Наприклад, якщо людина перебуває на території бойових дій або в окупації, виплати не чіпатимуть. Після повторного огляду інвалідність скасували. Буває, що стан здоров'я людини покращився і після нового оцінювання їй вже не дають статус. Пенсіонер не пройшов ідентифікацію. Українці, які живуть за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, повинні підтверджувати свою особу. Зробити це потрібно до 31 грудня. Якщо пропустити встановлений строк, Пенсійний фонд може зупинити виплати. Також потрібно повідомляти ПФУ про повернення в Україну, якщо людина раніше проживала за кордоном. Людина довго не користується банківським рахунком. Якщо протягом тривалого часу за рахунком немає операцій, можуть виникнути проблеми з отриманням пенсії. Для відновлення виплат людині можуть запропонувати пройти ідентифікацію. Пенсіонер перейшов на пенсію за віком. Якщо людина має право на таку пенсію і вирішила перейти на неї, виплату по інвалідності припинять. Одночасно отримувати обидві пенсії не можна.

Скільки стажу потрібно для пенсії по інвалідності

У виплатах можуть відмовити через недостатній страховий стаж. Необхідна кількість стажу залежить від віку людини та групи інвалідності. Для I групи діють такі вимоги:

до 25 років — 1 рік стажу;

26–28 років — 2 роки;

29–31 рік — 3 роки;

32–34 роки — 4 роки;

35–37 років — 5 років;

38–40 років — 6 років;

41–43 роки — 7 років;

44–48 років — 8 років;

49–53 роки — 9 років;

54–59 років — 10 років.

Для людей із II та III групами інвалідності правила інші:

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до 23 років — 1 рік стажу;

24–26 років — 2 роки;

27–28 років — 3 роки;

29–31 рік — 4 роки;

32–34 роки — 5 років;

35–37 років — 6 років;

38–39 років — 7 років;

40–42 роки — 9 років;

43–45 років — 10 років;

46–48 років — 11 років;

49–51 рік — 12 років;

52–55 років — 13 років;

56–59 років — 14 років.

Для людей, яким інвалідність встановили вже після досягнення пенсійного віку, діють окремі вимоги.

Якщо потрібного стажу немає, Пенсійний фонд може відмовити у призначенні пенсії. Але людина може отримувати державну соціальну допомогу.

Як повернути пенсію, якщо гроші припинили платити

Якщо пенсія раптом не прийшла, спочатку потрібно дізнатися причину в Пенсійному фонді. Якщо проблема в документах, треба виправити помилки або донести відсутні довідки. Якщо людина пропустила ідентифікацію, потрібно її пройти, і тоді виплати відновлять.

Раніше Новини.LIVE писали, як підтвердити стаж для пенсії, якщо підприємство залишилося на окупованій території. Допомогти можуть дані державних реєстрів, трудова книжка, банківські документи або показання колег, а в окремих випадках — рішення суду.

Також Новини.LIVE писали, яку пенсію можуть отримувати військові після встановлення інвалідності. Сума залежить від групи та обставин, за яких людина отримала інвалідність: для військових з інвалідністю внаслідок війни виплати становлять від 60% до 100% грошового забезпечення. Після звільнення зі служби пенсію оформлюють через уповноважений підрозділ свого відомства, який передає документи до ПФУ.