Пенсія по інвалідності для військових: скільки платять у 2026 році

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

В Україні військовослужбовці, яким встановили інвалідність через поранення, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з військовою службою, можуть претендувати на пенсію по інвалідності. Розмір виплати залежить від причини інвалідності та її групи й визначається як відсоток від грошового забезпечення.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Хто може отримувати пенсію по інвалідності

Порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб, звільнених із військової служби, визначає Закон України №2262-XII. Саме він встановлює правила призначення, зокрема, пенсій по інвалідності.

За загальним правилом право на таку виплату за спеціальним законом виникає після звільнення зі служби. Водночас військовослужбовець, якому інвалідність встановили ще під час проходження служби, може оформити пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У такому випадку враховується страховий стаж людини. Після звільнення зі служби пенсія може бути призначена вже відповідно до Закону №2262-XII.

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Окрему категорію становлять військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок війни. Йдеться про випадки, коли поранення, контузія, каліцтво або захворювання сталися під час захисту України чи виконання інших обов’язків військової служби.

Також закон передбачає пенсійне забезпечення для інших військовослужбовців з інвалідністю. Зокрема, це стосується ситуацій, коли каліцтво стало наслідком нещасного випадку, не пов’язаного безпосередньо з виконанням службових обов’язків, але пов’язаного з проходженням військової служби.

До цієї категорії також належать випадки інвалідності, яка настала через захворювання, пов’язане з проходженням служби.

Скільки становить пенсія по інвалідності

Відповідно до статті 21 Закону №2262-XII, розмір пенсії визначається у відсотках від відповідної суми грошового забезпечення.

Для військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни передбачені такі розміри:

I група — 100% грошового забезпечення;

II група — 80%;

III група — 60%.

Для інших військовослужбовців з інвалідністю розмір пенсії становить:

I група — 70%;

II група — 60%;

III група — 40%.

Таким чином, одна й та сама група інвалідності може передбачати різний розмір пенсії залежно від обставин, за яких її було встановлено.

Ветеранам можуть передбачатися доплати

Окрім основного розміру пенсії, ветерани війни за наявності передбачених законодавством підстав можуть отримувати відповідні підвищення.

Такі гарантії визначаються Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Тому під час визначення остаточного розміру виплати враховуються не лише група інвалідності та причина її встановлення, а й наявність відповідного статусу та інших законних підстав для доплат.

Як оформити пенсію після звільнення

Звільнені зі служби військовослужбовці та інші особи, на яких поширюється дія Закону №2262-XII, звертаються для призначення пенсії до Пенсійного фонду України через уповноважений структурний підрозділ відповідного силового міністерства або відомства. Документи готуються за останнім місцем служби.

Для звільнених військовослужбовців Збройних Сил України таким органом, зокрема, може бути відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Він оформлює необхідні документи та передає їх до Пенсійного фонду.

Якщо людина проходила службу в іншому військовому формуванні або правоохоронному органі, документи подаються через уповноважений структурний підрозділ відповідного відомства.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку доплату до пенсії отримують учасники бойових дій. Це підвищення встановлюється до будь-якого виду пенсії за наявності відповідних правових підстав. На нього можуть претендувати не лише колишні військовослужбовці, а й цивільні пенсіонери, які мають офіційний статус УБД.

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