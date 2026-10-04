Пенсії УБД: як розраховують суму та яку доплату дають за статус у 2026 році

Чоловік у військовій формі тримає в руках посвідчення УБД. Фото: УНІАН

Учасники бойових дій в Україні можуть достроково вийти на пенсію за віком, якщо мають необхідний страховий стаж. Розмір виплат залежить від заробітку та тривалості стажу, а за статус УБД передбачена окрема надбавка. У 2026 році вона становить 648,75 грн. Для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни також установлені мінімальні пенсійні виплати.

Про призначення пенсій УБД пояснили в Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, передають Новини.LIVE.

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Хто з УБД може достроково вийти на пенсію

Учасники бойових дій мають право на дострокове призначення пенсії за віком відповідно до статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Для чоловіків така можливість передбачена з 55 років за умови наявності щонайменше 25 років страхового стажу. Жінки можуть оформити пенсію з 50 років, якщо мають не менше 20 років страхового стажу.

Обов’язковою умовою є наявність офіційно підтвердженого статусу учасника бойових дій.

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Від чого залежить розмір пенсії УБД

Дострокова пенсія для учасників бойових дій належить до пенсій за віком. Тому її розраховують за загальними правилами, установленими законодавством для цього виду виплат.

Відповідно до статей 27 і 28 Закону України №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", сума пенсії визначається індивідуально. Основними чинниками є заробітна плата, яка враховується під час розрахунку, та коефіцієнт страхового стажу.

До основної суми можуть додаватися передбачені законодавством надбавки, підвищення, доплати та виплати за особливі заслуги перед Україною. Їхній розмір залежить від категорії пенсіонера та наявності відповідних підстав.

Яку доплату отримують учасники бойових дій

Для ветеранів війни, зокрема учасників бойових дій, законодавством передбачене підвищення до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей прожитковий мінімум становить 2 595 грн, тож щомісячна надбавка для УБД дорівнює 648,75 грн.

Це підвищення встановлюється до будь-якого виду пенсії за наявності відповідних правових підстав. Тобто на нього можуть претендувати не лише колишні військовослужбовці, а й цивільні пенсіонери, які мають офіційний статус учасника бойових дій.

Кому передбачені доплати за особливі заслуги

Окремі виплати можуть призначатися громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною. Зокрема, право на них передбачене для осіб, нагороджених орденами, відповідно до Закону України №1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Залежно від заслуг розмір доплати становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. За показника 2 595 грн це відповідає сумам від 596,85 грн до 1 038 грн.

Крім того, для визначених законом категорій пенсіонерів передбачена цільова грошова допомога на прожиття в розмірі 40 грн. Вона встановлена Законом України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Мінімальні пенсії для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни

Для учасників бойових дій, які мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни та відповідають установленим законом умовам, у 2026 році передбачені такі мінімальні пенсійні виплати:

І група інвалідності — 18 885 грн;

ІІ група інвалідності — 15 494 грн;

ІІІ група інвалідності — 10 625 грн.

Розмір виплати залежить від установленої групи інвалідності. Ці суми стосуються відповідної категорії ветеранів і не є загальним мінімумом для всіх пенсіонерів зі статусом УБД.

Який максимальний розмір пенсії встановлений законом

Законодавство також передбачає обмеження максимальної пенсійної виплати. Для пенсій, призначених відповідно до Закону №1058-IV, загальна сума не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Під час визначення граничного розміру враховують не лише основну пенсію, а й надбавки, підвищення, додаткову пенсію, цільову грошову допомогу, виплати за особливі заслуги, індексацію та інші передбачені законодавством доплати. Виняток становлять окремі доплати до надбавок для категорій громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Як подати заяву на призначення пенсії

Оформити пенсію можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Звертатися дозволено до будь-якого підрозділу, незалежно від місця реєстрації заявника.

Також документи можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, використовуючи кваліфікований електронний підпис, або через портал державних послуг "Дія".

У разі дистанційного оформлення до заяви потрібно додати скановані копії оригіналів необхідних документів.

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