Пенсии УБД: как рассчитывается сумма и какую доплату предоставляют за статус в 2026 году

Мужчина в военной форме держит в руках удостоверение УБД. Фото: УНИАН

Участники боевых действий в Украине могут досрочно выйти на пенсию по возрасту, если у них есть необходимый страховой стаж. Размер выплат зависит от заработка и продолжительности стажа, а за статус УБД предусмотрена отдельная надбавка. В 2026 году она составляет 648,75 грн. Для ветеранов с инвалидностью вследствие войны также установлены минимальные пенсионные выплаты.

О назначении пенсий участникам боевых действий объяснили в Ровенском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передают Новини.LIVE.

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Кто из УБД может досрочно выйти на пенсию

Участники боевых действий имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту в соответствии со статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для мужчин такая возможность предусмотрена с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа. Женщины могут оформить пенсию с 50 лет, если имеют не менее 20 лет страхового стажа.

Обязательным условием является наличие официально подтвержденного статуса участника боевых действий.

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От чего зависит размер пенсии УБД

Досрочная пенсия для участников боевых действий относится к пенсиям по возрасту. Поэтому она рассчитывается по общим правилам, установленным законодательством для этого вида выплат.

В соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" сумма пенсии определяется индивидуально. Основными факторами являются заработная плата, учитываемая при расчете, и коэффициент страхового стажа.

К основной сумме могут добавляться предусмотренные законодательством надбавки, повышения, доплаты и выплаты за особые заслуги перед Украиной. Их размер зависит от категории пенсионера и наличия соответствующих оснований.

Какую доплату получают участники боевых действий

Для ветеранов войны, в частности участников боевых действий, законодательством предусмотрено повышение пенсии в размере 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот прожиточный минимум составляет 2 595 грн, поэтому ежемесячная надбавка для участников боевых действий равна 648,75 грн.

Это повышение устанавливается к любому виду пенсии при наличии соответствующих правовых оснований. То есть на него могут претендовать не только бывшие военнослужащие, но и гражданские пенсионеры, имеющие официальный статус участника боевых действий.

Кому предусмотрены доплаты за особые заслуги

Отдельные выплаты могут назначаться гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной. В частности, право на них предусмотрено для лиц, награжденных орденами, в соответствии с Законом Украины № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

В зависимости от заслуг размер доплаты составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. При показателе 2 595 грн это соответствует суммам от 596,85 грн до 1 038 грн.

Кроме того, для определенных законом категорий пенсионеров предусмотрена целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн. Она установлена Законом Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны".

Минимальные пенсии для ветеранов с инвалидностью вследствие войны

Для участников боевых действий, имеющих статус лиц с инвалидностью вследствие войны и соответствующих установленным законом условиям, в 2026 году предусмотрены следующие минимальные пенсионные выплаты:

I группа инвалидности — 18 885 грн;

II группа инвалидности — 15 494 грн;

III группа инвалидности — 10 625 грн.

Размер выплаты зависит от установленной группы инвалидности. Эти суммы относятся к соответствующей категории ветеранов и не являются общим минимумом для всех пенсионеров со статусом УБД.

Каков максимальный размер пенсии, установленный законом

Законодательство также предусматривает ограничение максимального размера пенсионной выплаты. Для пенсий, назначенных в соответствии с Законом № 1058-IV, общая сумма не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

При определении предельного размера учитываются не только основная пенсия, но и надбавки, повышения, дополнительная пенсия, целевая денежная помощь, выплаты за особые заслуги, индексация и другие предусмотренные законодательством доплаты. Исключение составляют отдельные доплаты к надбавкам для категорий граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Как подать заявление на назначение пенсии

Оформить пенсию можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Обращаться можно в любое подразделение, независимо от места регистрации заявителя.

Также документы можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись, или через портал государственных услуг «Дія».

В случае дистанционного оформления к заявлению необходимо приложить отсканированные копии оригиналов необходимых документов.

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