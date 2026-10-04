Пенсии УБД: как рассчитывается сумма и какую доплату предоставляют за статус в 2026 году

Пенсии УБД: сколько доплачивают за статус и особые заслуги
Участники боевых действий в Украине могут досрочно выйти на пенсию по возрасту, если у них есть необходимый страховой стаж. Размер выплат зависит от заработка и продолжительности стажа, а за статус УБД предусмотрена отдельная надбавка. В 2026 году она составляет 648,75 грн. Для ветеранов с инвалидностью вследствие войны также установлены минимальные пенсионные выплаты.
О назначении пенсий участникам боевых действий объяснили в Ровенском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передают Новини.LIVE.
Кто из УБД может досрочно выйти на пенсию
Участники боевых действий имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту в соответствии со статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Для мужчин такая возможность предусмотрена с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа. Женщины могут оформить пенсию с 50 лет, если имеют не менее 20 лет страхового стажа.
Обязательным условием является наличие официально подтвержденного статуса участника боевых действий.
От чего зависит размер пенсии УБД
Досрочная пенсия для участников боевых действий относится к пенсиям по возрасту. Поэтому она рассчитывается по общим правилам, установленным законодательством для этого вида выплат.
В соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" сумма пенсии определяется индивидуально. Основными факторами являются заработная плата, учитываемая при расчете, и коэффициент страхового стажа.
К основной сумме могут добавляться предусмотренные законодательством надбавки, повышения, доплаты и выплаты за особые заслуги перед Украиной. Их размер зависит от категории пенсионера и наличия соответствующих оснований.
Какую доплату получают участники боевых действий
Для ветеранов войны, в частности участников боевых действий, законодательством предусмотрено повышение пенсии в размере 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
В 2026 году этот прожиточный минимум составляет 2 595 грн, поэтому ежемесячная надбавка для участников боевых действий равна 648,75 грн.
Это повышение устанавливается к любому виду пенсии при наличии соответствующих правовых оснований. То есть на него могут претендовать не только бывшие военнослужащие, но и гражданские пенсионеры, имеющие официальный статус участника боевых действий.
Кому предусмотрены доплаты за особые заслуги
Отдельные выплаты могут назначаться гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной. В частности, право на них предусмотрено для лиц, награжденных орденами, в соответствии с Законом Украины № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
В зависимости от заслуг размер доплаты составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. При показателе 2 595 грн это соответствует суммам от 596,85 грн до 1 038 грн.
Кроме того, для определенных законом категорий пенсионеров предусмотрена целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн. Она установлена Законом Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны".
Минимальные пенсии для ветеранов с инвалидностью вследствие войны
Для участников боевых действий, имеющих статус лиц с инвалидностью вследствие войны и соответствующих установленным законом условиям, в 2026 году предусмотрены следующие минимальные пенсионные выплаты:
- I группа инвалидности — 18 885 грн;
- II группа инвалидности — 15 494 грн;
- III группа инвалидности — 10 625 грн.
Размер выплаты зависит от установленной группы инвалидности. Эти суммы относятся к соответствующей категории ветеранов и не являются общим минимумом для всех пенсионеров со статусом УБД.
Каков максимальный размер пенсии, установленный законом
Законодательство также предусматривает ограничение максимального размера пенсионной выплаты. Для пенсий, назначенных в соответствии с Законом № 1058-IV, общая сумма не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
При определении предельного размера учитываются не только основная пенсия, но и надбавки, повышения, дополнительная пенсия, целевая денежная помощь, выплаты за особые заслуги, индексация и другие предусмотренные законодательством доплаты. Исключение составляют отдельные доплаты к надбавкам для категорий граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.
Как подать заявление на назначение пенсии
Оформить пенсию можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Обращаться можно в любое подразделение, независимо от места регистрации заявителя.
Также документы можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись, или через портал государственных услуг «Дія».
В случае дистанционного оформления к заявлению необходимо приложить отсканированные копии оригиналов необходимых документов.
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