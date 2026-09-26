Льготы для УБД: полный список социальных гарантий, которые будут действовать в октябре 2027 года

Удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

Участники боевых действий имеют право на широкий перечень государственных льгот — от 75-процентной скидки на коммунальные услуги и бесплатного проезда до досрочного выхода на пенсию и дополнительного отпуска. В то же время самого удостоверения участника боевых действий недостаточно для автоматического получения всех гарантий. Часть из них необходимо оформлять отдельно.

Об этом сообщило издание today, передают Новини.LIVE.

Реклама

Коммунальная скидка для участников боевых действий

УБД имеют право на 75% скидку на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных государством норм. Льгота распространяется, в частности, на оплату газа, электроэнергии, воды, отопления и других коммунальных услуг.

Для оплаты отопления учитывается нормативная площадь — 21 кв. м на каждого члена семьи, имеющего право на льготу и постоянно проживающего в жилье, плюс дополнительные 10,5 кв. м на семью. Если площадь жилья или объем потребления превышает установленные нормы, на излишек скидка не распространяется.

Для домохозяйств без централизованного отопления предусмотрена 75-процентная скидка на приобретение топлива. Право на льготу также имеют определенные законом члены семьи УБД, проживающие вместе с ним. Среди них — супруг или супруга, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители и некоторые другие категории родственников.

Читайте также:

При этом право самого участника боевых действий на коммунальную льготу не зависит от дохода семьи. Пороговое значение дохода в 4 660 грн на одного человека в 2026 году касается других категорий льготников, для которых законом предусмотрена проверка доходов.

Льготу назначает Пенсионный фонд в денежной форме. После получения статуса УБД необходимо подать заявление о внесении информации в Реестр лиц, имеющих право на льготы, а также заявление о предоставлении льготы на оплату ЖКУ.

Медицинские льготы и бесплатные лекарства

Участники боевых действий могут получать бесплатные лекарственные средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам врачей в порядке, установленном законодательством.

В то же время это не означает, что любые препараты можно бесплатно получить в аптеке без рецепта. Льгота действует в соответствии с установленными правилами.

УБД также имеют право на первоочередное бесплатное зубное протезирование, за исключением конструкций из драгоценных металлов.

Кроме того, закон предусматривает ежегодное медицинское обследование, первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках, а также первоочередную госпитализацию.

Санаторное лечение в 2026 году

Закон предусматривает право ветеранов на бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсацию стоимости самостоятельного лечения. Однако в 2026 году действие этой нормы приостановлено законом о государственном бюджете.

В то же время Министерство по делам ветеранов поясняло, что соответствующая помощь может предоставляться за счет местных целевых программ. Поэтому возможность получения такой поддержки и условия ее назначения следует уточнять в органе социальной защиты по месту жительства.

Кто из участников боевых действий имеет право на бесплатный проезд

Удостоверение участника боевых действий дает право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, автобусах общего пользования в сельской местности, пригородных поездах и на водном транспорте. Льгота также распространяется на автобусы пригородных и междугородных маршрутов.

Если в населенном пункте используется автоматизированная система оплаты проезда, для получения льготы может потребоваться бесплатный электронный билет.

Для междугородних и дальних поездок предусмотрены отдельные условия. Лица, перенесшие войну, могут один раз в два года бесплатно совершить поездку туда и обратно на железнодорожном, водном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте. Другой вариант — ежегодно пользоваться 50%-ной скидкой на билеты в обе стороны.

Для получения такой льготы вместе с удостоверением требуется бланк талонов. Военнослужащие, продолжающие службу и уже использовавшие все талоны, могут получить новый бланк, подав рапорт командиру.

Дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска

Трудоустроенные участники боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Кроме того, им полагается дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в год.

Чтобы воспользоваться ею, работник должен подать работодателю заявление и предъявить удостоверение УБД. Оплата за эти дни осуществляется за счет работодателя. Право на такой отпуск распространяется как на основное место работы, так и на работу по совместительству.

Во время военного положения предусмотрено исключение. Работодатель может отказать в предоставлении такого отпуска работнику, который работает на объектах критической инфраструктуры, задействован в производстве товаров оборонного назначения или выполняет мобилизационную задачу.

Для участников боевых действий предусмотрена также гарантия в отношении больничных. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.

Также закон предусматривает преимущественное право остаться на работе при сокращении при равных условиях производительности труда и квалификации.

Досрочная пенсия для УБД

Участники боевых действий могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию по возрасту.

Мужчинам необходимо достичь 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа. Женщинам пенсия может быть назначена с 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Кроме того, к пенсии УБД устанавливается надбавка в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 грн, поэтому размер надбавки равен 648,75 грн.

В то же время с 1 марта 2026 года минимальная общая пенсионная выплата для участников боевых действий составляет 6 197 грн. Это не отдельная доплата каждому пенсионеру. Если после учета всех установленных надбавок и повышений сумма выплаты оказывается меньше, государство доплачивает разницу до установленного минимума.

Жилищные льготы и обеспечение жильем

Участники боевых действий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на первоочередное обеспечение жильем. Однако оформление статуса УБД само по себе не означает автоматического получения квартиры.

Сначала человека должны поставить на квартирный учет. Для участников боевых действий, получивших ранение, контузию или увечье во время боевых действий или при исполнении служебных обязанностей, закон предусматривает обеспечение жильем в течение двух лет после постановки на квартирный учет.

Также закон предусматривает первоочередной ремонт жилья, обеспечение топливом и возможность получения ссуды на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или приобретение жилья на определённых государством условиях.

Образовательные льготы для детей участников боевых действий

Участники боевых действий и их дети могут претендовать на государственную целевую поддержку для получения профессионального, предвузовского и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Для детей такая поддержка предоставляется до завершения обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет. В зависимости от конкретных условий она может предусматривать:

полную или частичную оплату обучения;

льготный долгосрочный кредит;

социальную стипендию;

бесплатные учебники;

бесплатный доступ к интернету и базам данных в учебном заведении;

бесплатное проживание в общежитии.

В 2026 году в отдельных случаях подтвердить право на образовательную поддержку можно не только удостоверением УБД одного из родителей, но и выпиской из Единого государственного реестра ветеранов войны. Такой документ можно получить через "Дію" или ЦНАП.

Выплата 1 000 гривен ко Дню Независимости

В 2026 году участникам боевых действий предусмотрена разовая денежная выплата ко Дню Независимости в размере 1 000 грн. Соответствующую сумму установил Кабинет Министров постановлением № 602 от 13 мая 2026 года.

Для большинства получателей выплата назначалась без дополнительного обращения. Пенсионеры получали ее вместе с пенсией, военнослужащие — через воинские части, а лица, получающие жилищную субсидию или льготы на оплату коммунальных услуг, — вместе с соответствующей выплатой.

Какие льготы УБД необходимо оформлять отдельно

Наличие удостоверения УБД подтверждает статус человека, но не означает автоматического предоставления всех предусмотренных государством льгот. Порядок оформления зависит от конкретной льготы.

В частности, коммунальную льготу нужно оформлять через Пенсионный фонд, дополнительный отпуск — через работодателя, а досрочную пенсию — после обращения в Пенсионный фонд.

Для льготных дальних поездок понадобится бланк талонов, а образовательную поддержку оформляют через соответствующее учебное заведение. Для реализации жилищных гарантий необходимо встать на квартирный учет.

Отдельно стоит учитывать налоговые и таможенные льготы. Они действуют только в тех случаях, когда соответствующие нормы прямо предусмотрены Налоговым или Таможенным кодексами. Сам по себе статус участника боевых действий не означает автоматического освобождения от всех налогов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий, проживающие в домах без центрального отопления, могут воспользоваться льготой на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. В 2026 году скидка на дрова составляет 75% в пределах установленных норм. Для ее получения необходимо ежегодно подавать заявление.

Также Новини.LIVE писали о том, как участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны вернуть часть денег за аренду жилья. При определенных условиях военные и ветераны могут получить компенсацию определенного процента уплаченного в течение года НДФЛ. Но при условии, что они официально работают и самостоятельно оплачивают аренду.