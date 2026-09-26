Пільги для УБД: повний список соцгарантій, які діятимуть у жовтні 2027 року

Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

Учасники бойових дій мають право на широкий перелік державних пільг — від 75% знижки на комунальні послуги та безплатного проїзду до дострокового виходу на пенсію й додаткової відпустки. Водночас самого посвідчення УБД недостатньо для автоматичного отримання всіх гарантій. Частину з них потрібно оформлювати окремо.

Про це розповіло видання today, передають Новини.LIVE.

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Комунальна знижка для учасників бойових дій

УБД мають право на 75% знижку на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах установлених державою норм. Пільга поширюється, зокрема, на оплату газу, електроенергії, води, опалення та інших комунальних послуг.

Для оплати опалення враховується нормативна площа — 21 кв. м на кожного члена сім’ї, який має право на пільгу та постійно проживає у житлі, плюс додаткові 10,5 кв. м на сім’ю. Якщо площа помешкання або обсяг споживання перевищує встановлені норми, на надлишок знижка не поширюється.

Для домогосподарств без централізованого опалення передбачена 75% знижка на придбання палива. Право на пільгу також мають визначені законом члени сім’ї УБД, які проживають разом із ним. Серед них — чоловік або дружина, неповнолітні діти, непрацездатні батьки та деякі інші категорії родичів.

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При цьому право самого учасника бойових дій на комунальну пільгу не залежить від доходу сім’ї. Пороговий дохід у 4 660 грн на одну людину у 2026 році стосується інших категорій пільговиків, для яких закон передбачає перевірку доходів.

Пільгу призначає Пенсійний фонд у грошовій формі. Після отримання статусу УБД необхідно подати заяву про внесення інформації до Реєстру осіб, які мають право на пільги, а також заяву про надання пільги на оплату ЖКП.

Медичні пільги та безплатні ліки

Учасники бойових дій можуть отримувати безплатні лікарські засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами лікарів у порядку, визначеному законодавством.

Водночас це не означає, що будь-які препарати можна безкоштовно отримати в аптеці без рецепта. Пільга діє за встановленими правилами.

УБД також мають право на першочергове безплатне зубопротезування, за винятком конструкцій із дорогоцінних металів.

Крім того, закон передбачає щорічне медичне обстеження, першочергове обслуговування в медичних закладах та аптеках, а також першочергову госпіталізацію.

Санаторне лікування у 2026 році

Закон передбачає право ветеранів на безплатне санаторно-курортне лікування або компенсацію вартості самостійного лікування. Проте у 2026 році дію цієї норми призупинено законом про державний бюджет.

Водночас Міністерство у справах ветеранів пояснювало, що відповідна допомога може надаватися коштом місцевих цільових програм. Тому можливість отримання такої підтримки та умови її призначення варто уточнювати в органі соціального захисту за місцем проживання.

Хто з УБД має право на безплатний проїзд

Посвідчення учасника бойових дій дає право на безплатний проїзд у міському пасажирському транспорті, автобусах загального користування в сільській місцевості, приміських поїздах і водному транспорті. Пільга також поширюється на автобуси приміських та міжміських маршрутів.

Якщо в населеному пункті використовується автоматизована система оплати проїзду, для користування пільгою може знадобитися безплатний електронний квиток.

Для міжміських і дальніх поїздок передбачені окремі умови. УБД можуть один раз на два роки без оплати поїхати туди й назад залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Інший варіант — щороку користуватися 50% знижкою на квитки в обидва боки.

Для отримання такої пільги разом із посвідченням потрібен лист талонів. Військовослужбовці, які продовжують службу та вже використали всі талони, можуть отримати новий лист через рапорт командиру.

Додаткові 14 днів оплачуваної відпустки

Працевлаштовані учасники бойових дій можуть брати щорічну відпустку у зручний для них час. Крім того, їм належить додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік.

Щоб скористатися нею, працівник має подати роботодавцю заяву та пред’явити посвідчення УБД. Виплата за ці дні здійснюється коштом роботодавця. Право на таку відпустку поширюється як на основне місце роботи, так і на роботу за сумісництвом.

Під час воєнного стану передбачений виняток. Роботодавець може відмовити у наданні такої відпустки працівнику, який працює на об’єктах критичної інфраструктури, залучений до виробництва товарів оборонного призначення або виконує мобілізаційне завдання.

Є для УБД і гарантія щодо лікарняних. Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу.

Також закон передбачає переважне право залишитися на роботі під час скорочення за однакових умов продуктивності праці та кваліфікації.

Дострокова пенсія для УБД

Учасники бойових дій можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію за віком.

Для чоловіків необхідно досягти 55 років і мати щонайменше 25 років страхового стажу. Для жінок пенсія може бути призначена з 50 років за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Крім того, до пенсії УБД встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 грн, тому розмір підвищення дорівнює 648,75 грн.

Водночас із 1 березня 2026 року мінімальна загальна пенсійна виплата для учасників бойових дій становить 6 197 грн. Це не окрема доплата кожному пенсіонеру. Якщо після врахування всіх установлених надбавок та підвищень сума виплати є меншою, держава доплачує різницю до визначеного мінімуму.

Житлові пільги та забезпечення житлом

Учасники бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочергове забезпечення житлом. Однак оформлення статусу УБД саме по собі не означає автоматичного отримання квартири.

Спочатку людину мають взяти на квартирний облік. Для УБД, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час бойових дій чи виконання службових обов’язків, закон передбачає забезпечення житлом протягом двох років після взяття на квартирний облік.

Також закон передбачає першочерговий ремонт житла, забезпечення паливом та можливість отримання позики на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт або придбання житла на визначених державою умовах.

Освітні пільги для дітей УБД

Учасники бойових дій та їхні діти можуть претендувати на державну цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних і комунальних закладах.

Для дітей така підтримка надається до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років. Залежно від конкретних умов вона може передбачати:

повну або часткову оплату навчання;

пільговий довгостроковий кредит;

соціальну стипендію;

безплатні підручники;

безоплатний доступ до інтернету та баз даних у закладі освіти;

безплатне проживання в гуртожитку.

У 2026 році в окремих випадках підтвердити право на освітню підтримку можна не лише посвідченням УБД одного з батьків, а й витягом із Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Такий документ можна отримати через Дію або ЦНАП.

Виплата 1 000 гривень до Дня Незалежності

У 2026 році учасникам бойових дій передбачена разова грошова виплата до Дня Незалежності у розмірі 1 000 грн. Відповідну суму встановив Кабінет Міністрів постановою №602 від 13 травня 2026 року.

Для більшості отримувачів виплату призначали без додаткового звернення. Пенсіонери отримували її разом із пенсією, військовослужбовці — через військові частини, а люди, які отримують житлову субсидію або пільги на оплату комунальних послуг, — разом із відповідною виплатою.

Які пільги УБД потрібно оформлювати окремо

Наявність посвідчення УБД підтверджує статус людини, але не означає автоматичного запуску всіх передбачених державою пільг. Порядок оформлення залежить від конкретної гарантії.

Зокрема, комунальну пільгу потрібно оформлювати через Пенсійний фонд, додаткову відпустку — через роботодавця, а дострокову пенсію — після звернення до Пенсійного фонду.

Для пільгових дальніх поїздок знадобиться лист талонів, а освітню підтримку оформлюють через відповідний заклад освіти. Для реалізації житлових гарантій необхідно стати на квартирний облік.

Окремо варто враховувати податкові та митні пільги. Вони діють лише в тих випадках, коли відповідні норми прямо передбачені Податковим або Митним кодексами. Сам по собі статус учасника бойових дій не означає автоматичного звільнення від усіх податків.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що УБД, які проживають у будинках без центрального опалення, можуть скористатися пільгою на придбання твердого палива та скрапленого газу. У 2026 році знижка на дрова становить 75% у межах установлених норм. Для її отримання необхідно щороку подавати заяву.

Також Новини.LIVE писали, як УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни повернути частину грошей за оренду житла. За певних умов військові та ветерани можуть компенсувати певний відсоток сплаченого протягом року ПДФО. Але за умови, що вони офіційно працюють і самостійно оплачують оренду.