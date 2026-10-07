Пенсия по инвалидности для военнослужащих: сколько будут платить в 2026 году

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

В Украине военнослужащие, которым установлена инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с военной службой, могут претендовать на пенсию по инвалидности. Размер выплаты зависит от причины инвалидности и ее группы и определяется как процент от денежного довольствия.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Кто может получать пенсию по инвалидности

Порядок пенсионного обеспечения военнослужащих и других лиц, уволенных с военной службы, определяет Закон Украины № 2262-XII. Именно он устанавливает правила назначения, в частности, пенсий по инвалидности.

По общему правилу право на такую выплату в соответствии со специальным законом возникает после увольнения со службы. В то же время военнослужащий, которому инвалидность была установлена еще во время прохождения службы, может оформить пенсию в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В таком случае учитывается страховой стаж человека. После увольнения со службы пенсия может быть назначена уже в соответствии с Законом № 2262-XII.

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Отдельную категорию составляют военнослужащие, получившие инвалидность в результате войны. Речь идет о случаях, когда ранение, контузия, увечье или заболевание произошли во время защиты Украины или выполнения других обязанностей военной службы.

Также закон предусматривает пенсионное обеспечение для других военнослужащих с инвалидностью. В частности, это касается ситуаций, когда увечье стало следствием несчастного случая, не связанного непосредственно с выполнением служебных обязанностей, но связанного с прохождением военной службы.

К этой категории также относятся случаи инвалидности, наступившей в результате заболевания, связанного с прохождением службы.

Каков размер пенсии по инвалидности

В соответствии со статьей 21 Закона № 2262-XII размер пенсии определяется в процентах от соответствующей суммы денежного довольствия.

Для военнослужащих с инвалидностью вследствие войны предусмотрены следующие размеры:

I группа — 100 % денежного довольствия;

II группа — 80%;

III группа — 60 %.

Для остальных военнослужащих с инвалидностью размер пенсии составляет:

I группа — 70%;

II группа — 60%;

III группа — 40 %.

Таким образом, одна и та же группа инвалидности может предусматривать разный размер пенсии в зависимости от обстоятельств, при которых она была установлена.

Ветеранам могут предусмотреться доплаты

Помимо основного размера пенсии, ветераны войны при наличии предусмотренных законодательством оснований могут получать соответствующие надбавки.

Такие гарантии определены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Поэтому при определении окончательного размера выплаты учитываются не только группа инвалидности и причина ее установления, но и наличие соответствующего статуса и других законных оснований для надбавок.

Как оформить пенсию после увольнения

Уволенные со службы военнослужащие и другие лица, на которых распространяется действие Закона № 2262-XII, обращаются для назначения пенсии в Пенсионный фонд Украины через уполномоченное структурное подразделение соответствующего силового министерства или ведомства. Документы готовятся по последнему месту службы.

Для уволенных военнослужащих Вооруженных Сил Украины таким органом, в частности, может быть соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он оформляет необходимые документы и передает их в Пенсионный фонд.

Если человек проходил службу в другом воинском формировании или правоохранительном органе, документы подаются через уполномоченное структурное подразделение соответствующего ведомства.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую доплату к пенсии получают участники боевых действий. Эта надбавка начисляется к любому виду пенсии при наличии соответствующих правовых оснований. На нее могут претендовать не только бывшие военнослужащие, но и гражданские пенсионеры, имеющие официальный статус УБД.

Также Новини.LIVE писали, в каких областях украинцы получают самые высокие пенсии. Самый высокий показатель зафиксирован в Киеве — 9 901 грн. На противоположном конце рейтинга оказалась Тернопольская область.