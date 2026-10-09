Пенсійний фонд зарахує трудовий стаж з окупації: як підтвердити

Жінка з в'язаною сумкою. Фото: Новини.LIVE

Відсутність можливості звернутися до роботодавця на тимчасово окупованій території не означає автоматичної втрати страхового стажу. Для призначення пенсії українці можуть використовувати різні способи підтвердження періодів роботи — від даних державних реєстрів до показань свідків і судових рішень. Після законодавчих змін, які набрали чинності у серпні 2026 року, перелік можливостей для підтвердження необхідних відомостей розширився.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як зараховуватимуть стаж до пенсії з тимчасово окупованих територій.

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Що слід зробити першочергово

Найперше працівнику варто з'ясувати, які дані про його роботу вже є у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. З серпня 2026 року діють зміни, внесені Законом № 4851-IX. Якщо інформація, необхідна для призначення або перерахунку пенсії, уже міститься в державних електронних реєстрах чи інформаційно-комунікаційних системах, додатково підтверджувати її паперовими документами не потрібно.

Тому пошук старих довідок або звернення до архівів варто починати лише після перевірки наявної електронної інформації.

Стаж до 2004 року

Для періодів до 1 січня 2004 року основним документом для підтвердження стажу є трудова книжка. Якщо вона збереглася, а записи оформлені належним чином, відповідний період роботи може бути зарахований на її підставі.

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Якщо ж книжки немає або необхідних записів у ній не зазначено, законодавство передбачає використання інших документів.

Залежно від ситуації це можуть бути:

довідки;

виписки з наказів;

особові рахунки;

відомості про виплату заробітної плати;

письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання;

посвідчення;

характеристики;

інші документи, що містять інформацію про відповідний період роботи.

Тобто відсутність можливості отримати довідку безпосередньо від підприємства на окупованій території не перекреслює можливість підтвердження стажу.

Що робити, якщо документів немає

Для працівників підприємств, документи яких залишилися на окупованій території або були втрачені, законодавство має ще один механізм. За відсутності документів і можливості їх отримати, стаж у передбачених випадках може підтверджуватися показаннями щонайменше двох свідків.

Проте просто знайти двох знайомих для цього недостатньо. Свідки повинні знати заявника за спільною роботою на одному підприємстві, в установі або організації. Крім того, вони мають мати власні документи, які підтверджують їхню роботу в той період, за який вони підтверджують стаж заявника.

Що робити з неточностями у трудовій книжці

Інша ситуація виникає, коли трудова книжка є, але записи в ній містять виправлення, неточності або недостовірні відомості. Якщо підприємство, на якому працювала людина, розташоване на тимчасово окупованій території, такі періоди можуть підтверджувати спеціальні комісії при Пенсійному фонді України. Для цього особа або її представник може звернутися до територіального органу ПФУ із заявою та наявними документами.

У ПФУ можуть врахувати банківські документи

Серед доказів також можуть бути документи про банківські транзакції. Вони можуть підтверджувати нарахування або виплату заробітної плати.

Також закон передбачає можливість використання:

трудової книжки та інших документів про стаж;

показань не менше двох свідків у передбачених випадках;

рішення суду про встановлення періоду трудових відносин та характеру виконуваної роботи.

Вибір конкретного доказу залежить від періоду роботи та правової норми, за якою підтверджується стаж.

У спірній ситуації може знадобитися суд

Якщо підтвердити період роботи іншими способами не вдається, значення може мати судове рішення. Після змін, що набрали чинності 2 серпня 2026 року, закон прямо передбачає можливість використання рішення суду про встановлення періоду трудових відносин та характеру виконуваної роботи.

Якщо ж Пенсійний фонд уже відмовив у зарахуванні певного періоду або призначенні пенсії, його рішення можна оскаржити у встановленому порядку, зокрема в адміністративному суді.

Що слід пам'ятати

Окупація, втрата архіву чи неможливість зв'язатися з колишнім роботодавцем самі по собі не означають, що період роботи буде втрачений для пенсії. Важливо правильно визначити, до якого періоду належить робота, перевірити державні реєстри та використати той спосіб підтвердження, який передбачений законом для конкретної ситуації.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, навіщо потрібно оцифровувати трудову книжку з записами раніше 2004 року. Якщо паперову трудову книжку не перенести в електронний формат, накопичені дані не зникнуть. Проте під час оформлення пенсійних виплат людині доведеться особисто прийти до відділення Пенсійного фонду та надати оригінал документа для підтвердження трудового стажу.

Також Новини.LIVE повідомляли, який стаж врахує ПФУ крім роботи. До страхового стажу може увійти період, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала допомогу по безробіттю. Робота за цивільно-правовим договором теж враховується, якщо за людину сплачували страхові внески.