Не вистачає стажу для пенсії: які періоди без роботи зарахує ПФУ

Пенсіонери на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Для виходу на пенсію українцям потрібно накопичити необхідну кількість страхового стажу. Та роки офіційної роботи — далеко не все, що може піти до загального підрахунку. Навчання, військова служба, період безробіття та догляд за маленькою дитиною за певних умов також додають стажу. А якщо кількох місяців усе одно бракує, теж є вихід.

Які періоди можуть врахувати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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За рахунок чого можна збільшити стаж

Важлива дата для підрахунку стажу — 1 січня 2004 року. До цього часу підтвердити певні періоди можна паперовими документами. Це може бути трудова книжка, диплом, військовий квиток або архівна довідка.

Після 1 січня 2004 року ПФУ орієнтується на дані електронного реєстру та сплату страхових внесків. Вплинути на кількість стажу можуть:

Навчання на денній формі у виші або ПТУ, якщо воно припало на період до 1 січня 2004 року. Підтвердити його можна дипломом, атестатом або довідкою із закладу освіти. Військова служба. Для періодів до 2004 року знадобиться військовий квиток або відповідна довідка, а пізніші дані ПФУ отримує з реєстрів.

Що ще може додати стажу

До страхового стажу може увійти період, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала допомогу по безробіттю.

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Робота за цивільно-правовим договором теж враховується, якщо за людину сплачували страхові внески.

Ще один період — догляд за дитиною до трьох років за умови отримання відповідної державної допомоги.

Скільки коштує місяць стажу у 2026 році

Якщо потрібної кількості стажу все одно бракує, можна сплачувати добровільні пенсійні внески.

У 2026 році для зарахування повного місяця стажу потрібно сплатити щонайменше 1 902,34 гривні. Це 22% від мінімальної зарплати у 8 647 гривень.

Оформити добровільну участь можна через вебпортал ПФУ. Людина сама визначає розмір та періодичність внесків. При цьому гроші зараховують за той місяць, у якому вони надійшли на рахунок Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE писали, які доплати можуть збільшити пенсію українців. Додаткові гроші залежать від віку, стажу, сімейних обставин, здоров’я та особливого статусу. Частину виплат ПФУ встановлює сам, а для інших пенсіонеру потрібно подати документи й підтвердити своє право.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки насправді отримує більшість українських пенсіонерів. Середня виплата у липні становила 7 272 гривні, але близько 6,8 мільйонів людей мають пенсію до 7 000 гривень. Найвищі середні виплати зафіксували у Києві, а найнижчі — на Тернопільщині.