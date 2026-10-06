Не хватает стажа для пенсии: какие периоды без работы зачтет ПФУ

Пенсионеры на улице. Фото: Новини.LIVE

Чтобы выйти на пенсию, украинцам необходимо накопить необходимое количество страхового стажа. Однако годы официальной работы — далеко не все, что может быть учтено при общем подсчете. Обучение, военная служба, период безработицы и уход за маленьким ребенком при определенных условиях также добавляют стажа. А если нескольких месяцев все равно не хватает, тоже есть выход.

Какие периоды могут быть учтены, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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За счет чего можно увеличить стаж

Важная дата для подсчета стажа — 1 января 2004 года. До этого времени подтвердить определенные периоды можно бумажными документами. Это может быть трудовая книжка, диплом, военный билет или архивная справка.

После 1 января 2004 года ПФУ ориентируется на данные электронного реестра и уплату страховых взносов. На количество стажа может повлиять:

Обучение на дневной форме в вузе или ПТУ, если оно пришлось на период до 1 января 2004 года. Подтвердить его можно дипломом, аттестатом или справкой из учебного заведения. Военная служба. Для периодов до 2004 года понадобится военный билет или соответствующая справка, а более поздние данные ПФУ получает из реестров.

Что еще может быть зачтено в страховой стаж

В страховой стаж может входить период, когда человек состоял на учете в центре занятости и получал пособие по безработице.

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Работа по гражданско-правовому договору также учитывается, если за человека уплачивались страховые взносы.

Еще один период — уход за ребенком до трех лет при условии получения соответствующего государственного пособия.

Сколько стоит месяц стажа в 2026 году

Если необходимого количества стажа все равно не хватает, можно вносить добровольные пенсионные взносы.

В 2026 году для зачисления полного месяца стажа необходимо уплатить не менее 1 902,34 гривны. Это 22% от минимальной зарплаты в 8 647 гривен.

Оформить добровольное участие можно через веб-портал ПФУ. Человек сам определяет размер и периодичность взносов. При этом деньги зачисляются за тот месяц, в котором они поступили на счет Пенсионного фонда.

Ранее Новини.LIVE писали, какие доплаты могут увеличить пенсию украинцев. Дополнительные выплаты зависят от возраста, стажа, семейных обстоятельств, здоровья и особого статуса. Часть выплат ПФУ устанавливает самостоятельно, а для получения остальных пенсионеру необходимо подать документы и подтвердить свое право.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько на самом деле получает большинство украинских пенсионеров. Средняя выплата в июле составила 7 272 гривны, но около 6,8 миллиона человек получают пенсию до 7 000 гривен. Самые высокие средние выплаты зафиксировали в Киеве, а самые низкие — в Тернопольской области.