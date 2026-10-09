Пенсионный фонд зачтет трудовой стаж, накопленный в период оккупации: как подтвердить

Женщина с вязаной сумкой. Фото: Новини.LIVE

Отсутствие возможности обратиться к работодателю на временно оккупированной территории не означает автоматической потери страхового стажа. Для назначения пенсии украинцы могут использовать различные способы подтверждения периодов работы — от данных государственных реестров до показаний свидетелей и судебных решений. После законодательных изменений, вступивших в силу в августе 2026 года, перечень возможностей для подтверждения необходимых сведений расширился.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как будут засчитывать стаж для пенсии с временно оккупированных территорий.

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Что следует сделать в первую очередь

Прежде всего работнику следует выяснить, какие данные о его работе уже имеются в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. С августа 2026 года действуют изменения, внесенные Законом № 4851-IX. Если информация, необходимая для назначения или перерасчета пенсии, уже содержится в государственных электронных реестрах или информационно-коммуникационных системах, дополнительно подтверждать ее бумажными документами не требуется.

Поэтому поиск старых справок или обращение в архивы следует начинать только после проверки имеющейся электронной информации.

Стаж до 2004 года

Для периодов до 1 января 2004 года основным документом для подтверждения стажа является трудовая книжка. Если она сохранилась, а записи оформлены надлежащим образом, соответствующий период работы может быть зачтен на ее основании.

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Если же книжки нет или необходимые записи в ней отсутствуют, законодательство предусматривает использование других документов.

В зависимости от ситуации это могут быть:

справки;

выписки из приказов;

личные счета;

сведения о выплате заработной платы;

письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении;

удостоверения;

характеристики;

другие документы, содержащие информацию о соответствующем периоде работы.

То есть отсутствие возможности получить справку непосредственно от предприятия на оккупированной территории не исключает возможности подтверждения стажа.

Что делать, если документов нет

Для работников предприятий, документы которых остались на оккупированной территории или были утеряны, законодательство предусматривает еще один механизм. При отсутствии документов и возможности их получения стаж в предусмотренных случаях может подтверждаться показаниями не менее двух свидетелей.

Однако просто найти двух знакомых для этого недостаточно. Свидетели должны знать заявителя по совместной работе на одном предприятии, в учреждении или организации. Кроме того, у них должны быть собственные документы, подтверждающие их работу в тот период, за который они подтверждают стаж заявителя.

Что делать с неточностями в трудовой книжке

Другая ситуация возникает, когда трудовая книжка есть, но записи в ней содержат исправления, неточности или недостоверные сведения. Если предприятие, на котором работало лицо, расположено на временно оккупированной территории, такие периоды могут подтверждать специальные комиссии при Пенсионном фонде Украины. Для этого лицо или его представитель может обратиться в территориальный орган ПФУ с заявлением и имеющимися документами.

В ПФУ могут принять во внимание банковские документы

Среди доказательств также могут быть документы о банковских транзакциях. Они могут подтверждать начисление или выплату заработной платы.

Также закон предусматривает возможность использования:

трудовой книжки и других документов о стаже;

показаний не менее двух свидетелей в предусмотренных случаях;

решения суда об установлении периода трудовых отношений и характера выполняемой работы.

Выбор конкретного доказательства зависит от периода работы и правовой нормы, в соответствии с которой подтверждается стаж.

В спорной ситуации может понадобиться суд

Если подтвердить период работы другими способами не удается, значение может иметь судебное решение. После изменений, вступивших в силу 2 августа 2026 года, закон прямо предусматривает возможность использования решения суда об установлении периода трудовых отношений и характера выполняемой работы.

Если же Пенсионный фонд уже отказал в зачете определенного периода или назначении пенсии, его решение можно обжаловать в установленном порядке, в частности в административном суде.

Что следует помнить

Оккупация, утрата архива или невозможность связаться с бывшим работодателем сами по себе не означают, что период работы будет утрачен для пенсии. Важно правильно определить, к какому периоду относится работа, проверить государственные реестры и использовать тот способ подтверждения, который предусмотрен законом для конкретной ситуации.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, зачем нужно оцифровывать трудовую книжку с записями до 2004 года. Если бумажную трудовую книжку не перенести в электронный формат, накопленные данные не исчезнут. Однако при оформлении пенсионных выплат человеку придется лично прийти в отделение Пенсионного фонда и предоставить оригинал документа для подтверждения трудового стажа.

Также Новини.LIVE сообщали, какой стаж учитывает ПФУ помимо работы. В страховой стаж может входить период, когда человек состоял на учете в центре занятости и получал пособие по безработице. Работа по гражданско-правовому договору также учитывается, если за человека уплачивались страховые взносы.