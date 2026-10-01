Электронная трудовая книжка в 2026 году: почему стаж до 1 января 2004 года необходимо оцифровывать

Мужчина держит трудовую книжку. Фото: УНИАН

Пенсионный фонд Украины призывает граждан перенести сведения о своей трудовой деятельности в электронный реестр. В первую очередь это касается периодов работы до 1 января 2004 года, поскольку данные о более позднем стаже уже автоматически хранятся в Реестре застрахованных лиц.

Сайт Новини.LIVE выяснял, почему важно загрузить данные о своей трудовой деятельности на веб-портал ПФУ.

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Что будет, если не оцифровать документ

Как отмечают специалисты, если бумажную трудовую книжку не перенести в электронный формат, накопленные данные не исчезнут. Однако при оформлении пенсионных выплат человеку придётся лично прийти в отделение Пенсионного фонда и предоставить оригинал документа для подтверждения трудового стажа. Сама электронная книжка позволяет рассчитать выплаты автоматически и без дополнительных визитов в учреждения.

Технические требования к сканированным копиям от ПФУ

Загрузить документы на веб-портал электронных услуг ПФУ может как сам работник, так и его работодатель.

Чтобы сотрудники фонда приняли обращение, сканированные копии должны строго соответствовать техническим стандартам:

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сканировать нужно исключительно оригиналы документов и только в цветном формате;

на скане должны быть полностью видны страница и все данные: название, серия, номер, даты, печати, подписи и ФИО владельца;

файлы принимаются в форматах JPG или PDF. Рекомендуемое качество — 300 dpi;

объем каждого отдельного файла не должен превышать 1 МБ.

Как проверить результат обработки

После загрузки документов проверить процесс оцифровки можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Для этого в разделе "Мои обращения" следует найти заявку по теме "Скан-копия трудовой книжки". Как только статус изменится на "Выполнено", подтвержденные данные появятся в левом боковом меню в разделе "Электронная трудовая книжка".

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как не потерять право на получение субсидии. Начало отопительного сезона с 1 октября традиционно дает старт масштабному перерасчету жилищных субсидий для украинских семей. Поскольку расходы на коммунальные услуги в холодное время года возрастают в разы, Пенсионный фонд Украины самостоятельно пересмотрит размер помощи для подавляющего большинства ее получателей.

Также Новини.LIVE сообщали, когда ПФУ может потребовать возмещения страховых выплат. Ведомство утверждает официальный порядок действий на случай выявления необоснованных или недействительных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Отныне, если на основании такого документа уже была произведена страховая выплата, ПФУ имеет полное право требовать полного возмещения.