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Главная Экономика За некоторые больничные грозит серьёзное наказание: кто в зоне риска

За некоторые больничные грозит серьёзное наказание: кто в зоне риска

Ua ru
4 сентября 2026 11:05
Проверка больничных листов: ПФУ будет взыскивать компенсацию за необоснованные больничные
Кабинет в поликлинике. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины утверждает официальный порядок действий на случай выявления необоснованных или недействительных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Отныне, если на основании такого документа уже была произведена страховая выплата, ПФУ имеет полное право требовать полного возмещения. Соответствующее постановление уже зарегистрировано в Минюсте и вступает в силу со дня публикации. В случае уклонения от выплаты компенсации ПФУ может потребовать принудительного взыскания и начисления пени.

Сайт Новини.LIVE выяснял, кто должен компенсировать страховые выплаты и в каких случаях к принудительному взысканию привлекается Государственная исполнительная служба.

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Кто должен платить за необоснованный больничный

За недействительный или необоснованный больничный ответственность будет нести непосредственно само медицинское учреждение или врач-ФЛП. Отныне больничные будут тщательно проверяться. Если ПФУ выявит несоответствия, то территориальный орган обязан в течение трех рабочих дней направить учреждению соответствующее уведомление. Документ будет передаваться через электронный кабинет на веб-портале услуг ПФУ или заказным письмом по почте. Дата открытия документа в кабинете или отметка о вручении на почте будет считаться официальным моментом доведения информации до сведения. Если уведомление вызывает возражения, его можно будет обжаловать в административном порядке в ПФУ в течение 30 календарных дней или через суд.

Принудительное взыскание и начисление пени

Если денежные выплаты по недействительному больничному листу уже произведены, ПФУ направляет требование о компенсации в течение пяти календарных дней с момента выявления нарушения. На добровольную уплату указанной суммы медицинскому учреждению или врачу предоставляется 10 календарных дней. Если в этот срок средства не перечислены и требование не оспорено, тогда его передают в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания. Кроме того, за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 0,1% от суммы задолженности, которая рассчитывается по следующей формуле:

  • сумма страхового возмещения * 0,1% * количество просроченных дней.

То есть, если сумма страховых выплат составила 2 000 гривен, а медучреждение или ФЛП просрочил оплату на 10 дней, то сумма компенсации составит 2 020 гривен.

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С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о суммах штрафов в случае неуплаты единого социального взноса. Помимо финансовых отчислений от суммы задолженности, закон предусматривает персональную административную ответственность для индивидуальных предпринимателей, самозанятых лиц и руководителей предприятий. Основной финансовой санкцией за несвоевременную уплату ЕСВ является фиксированный штраф в размере 20% от своевременно не уплаченной суммы.

Также Новини.LIVE сообщали об уплате налогов ИП в сентябре 2026 года. В Украине не пересматривали социальные стандарты, влияющие на расчет налоговых обязательств, и не меняли ставки для предпринимателей. Поэтому в сентябре 2026 года все останется на прежнем уровне. ФЛП 1-й и 2-й групп должны до 18 числа уплатить военный сбор в размере 864,70 грн/мес.

ФЛП штраф больничные компенсация Пенсионный Фонд медицина
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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