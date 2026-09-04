Перевірка листків непрацездатності: ПФУ стягуватиме компенсацію за необґрунтовані лікарняні

Кабінет у поліклініці. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України затверджує офіційний порядок дій на випадок виявлення необґрунтованих або недійсних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Відтепер, якщо на підставі такого документа вже було здійснено страхову виплату, ПФУ має повне право вимагати повного відшкодування. Відповідну постанову вже зареєстровано в Мін’юсті, і вона набирає чинності з дня опублікування. Якщо ухилятись від оплати компенсації, ПФУ може вимагати примусового стягнення та нарахування пені.

Сайт Новини.LIVE дізнавався хто має компенсувати страхові виплати та у яких випадках до примусового стягнення залучається Державна виконавча служба.

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Хто має сплачувати за необґрунтований лікарняний

За недійсний або необґрунтований лікарняний відповідальність нестиме безпосередньо сама медична установа чи лікар-ФОП. Відтепер лікарняні ретельно перевірятимуться. Якщо ПФУ виявить невідповідності, то територіальний орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів надіслати установі відповідне повідомлення. Документ передаватиметься через електронний кабінет на вебпорталі послуг ПФУ або рекомендованим листом поштою. Дата відкриття документа в кабінеті або позначка про вручення на пошті вважатиметься офіційним моментом доведення інформації до відома. Якщо повідомлення викликає заперечення, його можна буде оскаржити в адміністративному порядку до ПФУ протягом 30 календарних днів або через суд.

Примусове стягнення та нарахування пені

Якщо грошові виплати за недійсним лікарняним вже відбулися, ПФУ надсилає вимогу про компенсацію протягом п'яти календарних днів із моменту виявлення порушення. На добровільну сплату зазначеної суми медичному закладу чи лікарю надається 10 календарних днів. Якщо в цей термін кошти не перераховано і вимогу не оскаржено, тоді її передають до Державної виконавчої служби для примусового стягнення. Крім того, за кожен день прострочення нараховуватиметься пеня у розмірі 0,1% від суми боргу і розраховується за наступною формулою:

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сума страхування * 0,1% * кількість протермінованих днів.

Тобто, якщо сума страхових виплат склала 2 000 гривень, а медзаклад чи ФОП протермінував оплату на 10 днів, то сума компенсації становитиме 2 020 гривень.

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З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про суми штрафів у разі несплати єдиного соціального внеску. Окрім фінансових відрахувань від суми боргу, закон передбачає персональну адміністративну відповідальність для ФОП, самозайнятих осіб та керівників підприємств. Основним фінансовою санкцією за несвоєчасну сплату ЄСВ є фіксований штраф у розмірі 20% від своєчасно не сплаченої суми.

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Також Новини.LIVE повідомляли про сплату податків ФОП у вересні 2026 року. В Україні не переглядали соціальні стандарти, які впливають на розрахунок податкових зобов’язань, і не змінювали ставки для підприємців. Тож у вересні 2026 року все залишиться на попередньому рівні. ФОП 1 та 2 групи повинні до 18 числа заплатити військовий збір у сумі 864,70 грн/міс.