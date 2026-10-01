Електронна трудова у 2026 році: чому стаж до 1 січня 2004 року потрібно оцифровувати

Чоловік тримає трудову книжку. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд України закликає громадян перенести відомості про свою трудову діяльність до електронного реєстру. Насамперед це стосується періодів роботи до 1 січня 2004 року, адже дані про пізніший стаж уже автоматично зберігаються в Реєстрі застрахованих осіб.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, чому важливо завантажити дані про свою трудову діяльність на вебпортал ПФУ.

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Що буде, якщо не оцифрувати документ

Як зазначають фахівці, якщо паперову трудову книжку не перенести в електронний формат, накопичені дані не зникнуть. Проте під час оформлення пенсійних виплат людині доведеться особисто прийти до відділення Пенсійного фонду та надати оригінал документа для підтвердження трудового стажу. Сама електронна книжка дозволяє розрахувати виплати автоматично та без додаткових візитів до установ.

Технічні вимоги до сканкопій від ПФУ

Завантажити документи на вебпортал електронних послуг ПФУ може як сам працівник, так і його роботодавець.

Щоб працівники фонду прийняли звернення, сканкопії мають суворо відповідати технічним стандартам:

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сканувати потрібно виключно оригінали документів і лише в кольоровому форматі;

на скані має бути повністю видно сторінку та всі дані: назву, серію, номер, дати, печатки, підписи та ПІБ власника;

файли приймаються у форматах JPG або PDF. Рекомендована якість — 300 dpi;

обсяг кожного окремого файлу не повинен перевищувати 1 МБ.

Як перевірити результат опрацювання

Після завантаження документів перевірити процес оцифрування можна у своєму особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Для цього в розділі "Мої звернення" слід знайти заявку за темою "Сканкопія трудової книжки". Як тільки статус зміниться на "Виконано", підтверджені дані з'являться в лівому бічному меню в розділі "Електронна трудова книжка".

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як не втратити право на отримання субсидії. Старт опалювального сезону з 1 жовтня традиційно запускає масштабний перерахунок житлових субсидій для українських родин. Оскільки витрати на комунальні послуги в холодну пору зростають у рази, Пенсійний фонд України самостійно перегляне розмір допомоги для переважної більшості її отримувачів.

Також Новини.LIVE повідомляли, коли ПФУ може вимагати відшкодування страхових виплат. Відомство затверджує офіційний порядок дій на випадок виявлення необґрунтованих або недійсних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Відтепер, якщо на підставі такого документа вже було здійснено страхову виплату, ПФУ має повне право вимагати повного відшкодування.