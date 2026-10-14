Пенсия по инвалидности в 2026 году: почему ПФУ может прекратить выплаты

Мужчина с тростью идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Даже если человек уже много лет получает пенсию по инвалидности, в какой-то момент деньги могут не поступить. Причиной обычно становится пропущенный медосмотр, проблемы с документами или необходимость подтвердить свою личность. Для части пенсионеров действуют особые требования, о которых легко забыть. Во многих случаях деньги можно вернуть, если исправить ошибки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Кому могут приостановить выплаты

Пенсионный фонд может отказать в выплатах по шести основным причинам:

Ошибки в документах. Если в Пенсионном фонде обнаружат неверные данные, могут возникнуть проблемы с выплатами. Например, в документах не совпадают фамилия или дата рождения, отсутствует необходимая справка или обнаружена недостоверная информация. Человек пропустил повторное обследование. Часто инвалидность назначают на год или два, после чего нужно снова пройти оценку состояния здоровья. Если человек без уважительной причины не явился в назначенное время, выплату пенсии могут приостановить с первого числа следующего месяца. Но для отдельных пенсионеров действуют исключения. Например, если человек находится на территории боевых действий или в зоне оккупации, выплаты не тронут. После повторного осмотра инвалидность аннулировали. Бывает, что состояние здоровья человека улучшилось, и после новой оценки ему уже не дают статус. Пенсионер не прошел идентификацию. Украинцы, проживающие за рубежом или на временно оккупированных территориях, должны подтвердить свою личность. Сделать это нужно до 31 декабря. Если пропустить установленный срок, Пенсионный фонд может приостановить выплаты. Также необходимо сообщать ПФУ о возвращении в Украину, если человек ранее проживал за рубежом. Человек долго не пользуется банковским счетом. Если в течение длительного времени по счету нет операций, могут возникнуть проблемы с получением пенсии. Для возобновления выплат человеку могут предложить пройти идентификацию. Пенсионер перешел на пенсию по возрасту. Если человек имеет право на такую пенсию и решил перейти на нее, выплату по инвалидности прекратят. Одновременно получать обе пенсии нельзя.

Сколько стажа требуется для пенсии по инвалидности

Бывает, что в выплатах отказывают из-за нехватки страхового стажа. Необходимое колличество стажа зависит от возраста человека и группы инвалидности. Для I группы действуют следующие требования:

до 25 лет — 1 год стажа;

26–28 лет — 2 года;

29–31 год — 3 года;

32–34 года — 4 года;

35–37 лет — 5 лет;

38–40 лет — 6 лет;

41–43 года — 7 лет;

44–48 лет — 8 лет;

49–53 года — 9 лет;

54–59 лет — 10 лет.

Для людей с II и III группами инвалидности действуют другие правила:

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до 23 лет — 1 год стажа;

24–26 лет — 2 года;

27–28 лет — 3 года;

29–31 год — 4 года;

32–34 года — 5 лет;

35–37 лет — 6 лет;

38–39 лет — 7 лет;

40–42 года — 9 лет;

43–45 лет — 10 лет;

46–48 лет — 11 лет;

49–51 год — 12 лет;

52–55 лет — 13 лет;

56–59 лет — 14 лет.

Для людей, которым инвалидность была установлена уже после достижения пенсионного возраста, действуют отдельные требования.

Если необходимого стажа нет, Пенсионный фонд может отказать в назначении пенсии. Но человек может получать государственную социальную помощь.

Как вернуть пенсию, если деньги перестали выплачивать

Если пенсия вдруг не пришла, сначала нужно выяснить причину в Пенсионном фонде. Если проблема в документах, нужно исправить ошибки или предоставить недостающие справки. Если человек пропустил идентификацию, нужно ее пройти, и тогда выплаты возобновят.

Ранее Новини.LIVE писали, как подтвердить стаж для пенсии, если предприятие осталось на оккупированной территории. Помочь могут данные государственных реестров, трудовая книжка, банковские документы или показания коллег, а в отдельных случаях — решение суда.

Также Новини.LIVE писали, какую пенсию могут получать военные после установления инвалидности. Сумма зависит от группы и обстоятельств, при которых человек получил инвалидность: для военных с инвалидностью вследствие войны выплаты составляют от 60% до 100% денежного обеспечения. После увольнения со службы пенсию оформляют через уполномоченное подразделение своего ведомства, которое передает документы в ПФУ.