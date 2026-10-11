Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Одна справка может увеличить пенсию: что стоит поискать в архиве

Одна справка может увеличить пенсию: что стоит поискать в архиве

Ua ru
11 октября 2026 11:10
Пенсию можно выгодно пересчитать: какой документ поможет увеличить выплаты
Пенсионеры читают документ. Фото: Magnific

Размер пенсии зависит не только от количества лет стажа. Большое значение имеет зарплата, которую человек получал на протяжении трудовой жизни. Иногда старые данные о заработке могут оказаться более выгодными, чем те, которые Пенсионный фонд уже имеет в своих реестрах. В таком случае можно попытаться увеличить будущую пенсию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Татьяну Ходиневич.

Реклама

Какую зарплату учитывает ПФУ

Для расчета пенсии учитывается зарплата с 1 июля 2000 года. На ее основе определяется индивидуальный коэффициент заработка, от которого зависит сумма пенсии.

Но человек может дополнительно предоставить данные о зарплате, которую получал ранее. Речь идет о 60 месяцах подряд до 1 июля 2000 года. Это может быть выгодно, например, если после 2000 года человек длительное время получал минимальную зарплату, а ранее его официальный заработок был значительно выше.

Справку выдает предприятие, на котором человек работал. Если оно уже не существует, документ может предоставить его правопреемник или архивное учреждение.

Читайте также:

Обязательно ли учитывается прежняя зарплата

Данные из справки не всегда влияют на размер пенсии. ПФУ сначала сравнит два варианта расчета:

  1. Если после добавления заработка за прошлые годы индивидуальный коэффициент станет выше, эти данные будут использованы для расчета пенсии.
  2. Если коэффициент станет ниже, ПФУ оставит более выгодный для человека вариант и рассчитает пенсию по данным реестра застрахованных лиц после 1 июля 2000 года.

Зарплату за прошлые годы необходимо подтвердить документами. ПФУ проверяет справку и сверяет указанные в ней суммы с первичными документами предприятия или учреждения, которое ее выдало. Только после такой проверки старую зарплату могут включить в расчет.

Кому стоит поискать старую справку

Прежде всего это может быть актуально для людей, которые до 1 июля 2000 года:

  • получали более высокую зарплату, чем в последующие годы;
  • работали на нескольких работах по совместительству;
  • имеют документы, подтверждающие значительно более высокий заработок;
  • после 1 июля 2000 года имеют менее пяти лет страхового стажа.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как пенсионеру перейти на выплаты умершего мужа или жены. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд и сначала сравнить будущую выплату со своей пенсией. Размер пенсии в связи с потерей кормильца зависит от стажа, заработка умершего и количества нетрудоспособных членов семьи.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсии украинцев попали под проверку. Пенсионный фонд сверяет личные данные, документы, адрес и другие сведения с государственными реестрами. Если данные не совпадают, могут попросить дополнительно подтвердить информацию, а пенсионерам, находящимся за границей или на временно оккупированных территориях, до конца 2026 года необходимо пройти физическую идентификацию.

пенсии пенсионеры Пенсионный Фонд справка Перерасчет
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации