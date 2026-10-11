Пенсию можно выгодно пересчитать: какой документ поможет увеличить выплаты

Пенсионеры читают документ. Фото: Magnific

Размер пенсии зависит не только от количества лет стажа. Большое значение имеет зарплата, которую человек получал на протяжении трудовой жизни. Иногда старые данные о заработке могут оказаться более выгодными, чем те, которые Пенсионный фонд уже имеет в своих реестрах. В таком случае можно попытаться увеличить будущую пенсию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Татьяну Ходиневич.

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Какую зарплату учитывает ПФУ

Для расчета пенсии учитывается зарплата с 1 июля 2000 года. На ее основе определяется индивидуальный коэффициент заработка, от которого зависит сумма пенсии.

Но человек может дополнительно предоставить данные о зарплате, которую получал ранее. Речь идет о 60 месяцах подряд до 1 июля 2000 года. Это может быть выгодно, например, если после 2000 года человек длительное время получал минимальную зарплату, а ранее его официальный заработок был значительно выше.

Справку выдает предприятие, на котором человек работал. Если оно уже не существует, документ может предоставить его правопреемник или архивное учреждение.

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Обязательно ли учитывается прежняя зарплата

Данные из справки не всегда влияют на размер пенсии. ПФУ сначала сравнит два варианта расчета:

Если после добавления заработка за прошлые годы индивидуальный коэффициент станет выше, эти данные будут использованы для расчета пенсии. Если коэффициент станет ниже, ПФУ оставит более выгодный для человека вариант и рассчитает пенсию по данным реестра застрахованных лиц после 1 июля 2000 года.

Зарплату за прошлые годы необходимо подтвердить документами. ПФУ проверяет справку и сверяет указанные в ней суммы с первичными документами предприятия или учреждения, которое ее выдало. Только после такой проверки старую зарплату могут включить в расчет.

Кому стоит поискать старую справку

Прежде всего это может быть актуально для людей, которые до 1 июля 2000 года:

получали более высокую зарплату, чем в последующие годы;

работали на нескольких работах по совместительству;

имеют документы, подтверждающие значительно более высокий заработок;

после 1 июля 2000 года имеют менее пяти лет страхового стажа.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как пенсионеру перейти на выплаты умершего мужа или жены. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд и сначала сравнить будущую выплату со своей пенсией. Размер пенсии в связи с потерей кормильца зависит от стажа, заработка умершего и количества нетрудоспособных членов семьи.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсии украинцев попали под проверку. Пенсионный фонд сверяет личные данные, документы, адрес и другие сведения с государственными реестрами. Если данные не совпадают, могут попросить дополнительно подтвердить информацию, а пенсионерам, находящимся за границей или на временно оккупированных территориях, до конца 2026 года необходимо пройти физическую идентификацию.