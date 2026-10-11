Пенсию можно выгодно пересчитать: какой документ поможет увеличить выплаты

Одна справка может увеличить пенсию: что стоит поискать в архиве
Размер пенсии зависит не только от количества лет стажа. Большое значение имеет зарплата, которую человек получал на протяжении трудовой жизни. Иногда старые данные о заработке могут оказаться более выгодными, чем те, которые Пенсионный фонд уже имеет в своих реестрах. В таком случае можно попытаться увеличить будущую пенсию.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Татьяну Ходиневич.
Какую зарплату учитывает ПФУ
Для расчета пенсии учитывается зарплата с 1 июля 2000 года. На ее основе определяется индивидуальный коэффициент заработка, от которого зависит сумма пенсии.
Но человек может дополнительно предоставить данные о зарплате, которую получал ранее. Речь идет о 60 месяцах подряд до 1 июля 2000 года. Это может быть выгодно, например, если после 2000 года человек длительное время получал минимальную зарплату, а ранее его официальный заработок был значительно выше.
Справку выдает предприятие, на котором человек работал. Если оно уже не существует, документ может предоставить его правопреемник или архивное учреждение.
Обязательно ли учитывается прежняя зарплата
Данные из справки не всегда влияют на размер пенсии. ПФУ сначала сравнит два варианта расчета:
- Если после добавления заработка за прошлые годы индивидуальный коэффициент станет выше, эти данные будут использованы для расчета пенсии.
- Если коэффициент станет ниже, ПФУ оставит более выгодный для человека вариант и рассчитает пенсию по данным реестра застрахованных лиц после 1 июля 2000 года.
Зарплату за прошлые годы необходимо подтвердить документами. ПФУ проверяет справку и сверяет указанные в ней суммы с первичными документами предприятия или учреждения, которое ее выдало. Только после такой проверки старую зарплату могут включить в расчет.
Кому стоит поискать старую справку
Прежде всего это может быть актуально для людей, которые до 1 июля 2000 года:
- получали более высокую зарплату, чем в последующие годы;
- работали на нескольких работах по совместительству;
- имеют документы, подтверждающие значительно более высокий заработок;
- после 1 июля 2000 года имеют менее пяти лет страхового стажа.
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