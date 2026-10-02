Пенсия по потере кормильца: как переоформить 50% выплат умершего супруга

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Потеря мужа или жены сказывается не только на эмоциональном состоянии, но и на семейном бюджете, особенно если умерший был основным кормильцем. Однако не всем известно, что пенсионеры в Украине имеют законное право отказаться от собственной пенсии и перейти на выплаты умершего супруга — в форме пенсии по потере кормильца.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как получать выплаты по умершему мужу или жене.

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Как это работает

Вместо прежней пенсии человек начинает ежемесячно получать половину от пенсии по возрасту, которая была назначена умершему.

Если у мужа был большой официальный стаж, высокая зарплата и он получал 9 000 грн, то после его смерти жена может переоформить на себя 4 500 грн.

Однако если у вас самих хорошие выплаты, или если у умершего мужа или жены был небольшой стаж, такой переход лишь уменьшит ваш доход.

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Что влияет на итоговую сумму

Сумма выплат зависит не от вашего стажа, а от того, что успел накопить умерший.

Сотрудники Пенсионного фонда учитывают:

официальный страховой стаж умершего;

размер его заработной платы, с которой уплачивались взносы;

количество нетрудоспособных членов семьи, которые также претендуют на выплаты.

Как правильно оформить выплаты по умершему

Эта процедура никогда не происходит автоматически. Пенсионный фонд не знает о ваших семейных обстоятельствах, пока вы не подадите заявление.

Прежде чем подавать заявление, попросите специалиста сервисного центра произвести предварительный расчет. Убедитесь, что 50% от пенсии супруга действительно превышают вашу текущую выплату.

Понадобятся оригиналы вашего паспорта и РНОКПП, свидетельство о браке, свидетельство о смерти супруга, а также документы о стаже и доходах умершего. Оформление происходит во время личного визита в любой удобный сервисный центр ПФУ.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему пенсия может уменьшиться после перерасчета. Пенсионер, подающий заявление на переход с одного вида пенсии на другой, рассчитывает на более крупную выплату. Но после перерасчета нередко можно увидеть меньшую сумму.

Также Новини.LIVE сообщали, за что могут оштрафовать пенсионеров. Требования украинского законодательства относительно получения пенсионерами финансового обеспечения предусматривают своевременное обновление персональных данных и предоставление достоверной информации о себе. В противном случае гражданам грозят строгие санкции, в частности добровольное или принудительное взыскание излишне выплаченных сумм пенсии.