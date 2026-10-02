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Головна Економіка Виплати після смерті одного з подружжя: як отримувати пенсію померлого

Виплати після смерті одного з подружжя: як отримувати пенсію померлого

Ua ru
2 жовтня 2026 07:25
Пенсія по втраті годувальника: як переоформити 50% виплат померлого одного з подружжя
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Втрата чоловіка чи дружини б'є не лише по емоційному стану, а й по сімейному бюджету, особливо якщо померлий був основним здобувачем. Проте не всім відомо, що пенсіонери в Україні мають законне право відмовитися від власної пенсії та перейти на виплати померлого подружжя — у формі пенсії по втраті годувальника.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як отримувати виплати померлого чоловіка чи дружини.

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Як це працює

Замість старої пенсії людина починає щомісяця отримувати половину від виплати за віком, яка була призначена померлому.

Якщо чоловік мав великий офіційний стаж, високу зарплату й отримував 9 000 грн, то після його смерті дружина може переоформити на себе 4 500 грн.

Проте якщо ви самі маєте хороші виплати, або якщо померлий чоловік або дружина мав малий стаж, такий перехід лише зменшить ваш дохід.

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Що впливає на підсумкову суму

Сума виплат залежить не від вашого стажу, а від того, що встиг накопичити померлий.

Працівники Пенсійного фонду беруть до уваги:

  • офіційний страховий стаж померлого;
  • розмір його заробітної плати, з якої сплачувалися внески;
  • кількість непрацездатних членів родини, які теж претендують на виплати.

Як правильно переоформити виплати померлого

Ця процедура ніколи не відбувається автоматично. Пенсійний фонд не знає про ваші сімейні обставини, доки ви не подасте заяву.

Перш ніж подавати заяву, попросіть фахівця сервісного центру зробити попередній розрахунок. Переконайтеся, що 50% від пенсії чоловіка справді більші за вашу поточну виплату.

Знадобляться оригінали вашого паспорта та РНОКПП, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть подружжя, а також документи про стаж та доходи померлого. Оформлення відбувається під час особистого візиту до будь-якого зручного сервісного центру ПФУ.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому пенсія може стати меншою після перерахунку. Пенсіонер, який подає заяву на перехід з одного виду пенсії на інший, розраховує на більшу виплату. Але після перерахунку нерідко можна побачити меншу суму. 

Також Новини.LIVE повідомляли, за що можуть оштрафувати пенсіонерів. Вимоги українського законодавства щодо отримання фінансового забезпечення пенсіонерами передбачають своєчасне оновлення персональних даних і надання правдивої інформації про себе. Інакше громадянам загрожують суворі санкції, зокрема добровільне або примусове стягнення надміру сплачених сум пенсії.

смерть ПФУ пенсіонери соціалка збільшення пенсії пенсія
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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