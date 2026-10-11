Пенсію можуть вигідно перерахувати: який документ допоможе збільшити виплати

Пенсіонери читають документ. Фото: Magnific

Розмір пенсії залежить не лише від кількості років стажу. Велике значення має зарплата, яку людина отримувала протягом трудового життя. Іноді старі дані про заробіток можуть виявитися вигіднішими за ті, які Пенсійний фонд уже бачить у своїх реєстрах. У такому разі майбутню пенсію можна спробувати збільшити.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на експертку з пенсійних питань Тетяну Ходіневич.

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Яку зарплату бере до уваги ПФУ

Для розрахунку пенсії враховують зарплату з 1 липня 2000 року. На її основі визначають індивідуальний коефіцієнт заробітку, від якого залежить сума пенсії.

Але людина може додатково подати дані про зарплату, яку отримувала раніше. Йдеться про 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року. Це може бути вигідно, наприклад, якщо після 2000 року людина тривалий час отримувала мінімальну зарплату, а раніше її офіційний заробіток був значно вищим.

Довідку видає підприємство, де людина працювала. Якщо воно вже не існує, документ може надати його правонаступник або архівна установа.

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Чи обов'язково врахують стару зарплату

Дані з довідки не завжди впливають на розмір пенсії. ПФУ спочатку порівняє два варіанти розрахунку:

Якщо після додавання заробітку за старі роки індивідуальний коефіцієнт стане вищим, ці дані використають для розрахунку пенсії. Якщо коефіцієнт стане нижчим, ПФУ залишить вигідніший для людини варіант і розрахує пенсію за даними реєстру застрахованих осіб після 1 липня 2000 року.

Зарплату за старі роки потрібно підтвердити документами. ПФУ перевіряє довідку та звіряє зазначені в ній суми з первинними документами підприємства чи установи, яка її видала. Лише після такої перевірки стару зарплату можуть включити до розрахунку.

Кому варто пошукати стару довідку

Насамперед це може бути актуально для людей, які до 1 липня 2000 року:

отримували вищу зарплату, ніж у наступні роки;

працювали на кількох роботах за сумісництвом;

мають документи, які підтверджують значно більший заробіток;

після 1 липня 2000 року мають менше п’яти років страхового стажу.

Раніше Новини.LIVE писали, як пенсіонеру перейти на виплати померлого чоловіка або дружини. Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду та спочатку порівняти майбутню виплату зі своєю пенсією. Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника залежить від стажу, заробітку померлого та кількості непрацездатних членів родини.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсії українців потрапили під перевірку. Пенсійний фонд звіряє персональну інформацію, документи, адресу та інші відомості з державними реєстрами. Якщо дані відрізняються, можуть попросити додатково підтвердити інформацію, а пенсіонерам за кордоном або на ТОТ до кінця 2026 року потрібно пройти фізичну ідентифікацію.