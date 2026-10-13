Пенсія для осіб з інвалідністю в Україні: як робота впливає на отримання виплат

Пенсіонерки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців, отримуючи пенсію, продовжують професійну або господарську діяльність. Тобто працюють на офіційній роботі, ведуть бізнес — мають додатковий заробіток. Виникає питання, чи не загрожує працевлаштування призначенню виплат по інвалідності. Адже часто державна фінансова підтримка залежить від доходу людини.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

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Чи заважає робота пенсійному забезпеченню

Згідно з нормами українського законодавства, пенсіонери мають право на участь у суспільному житті незалежно від свого статусу. Якщо говорити конкретно про осіб з інвалідністю, то немає жодної заборони на працевлаштування, а додатковий дохід ніяк не впливає на виплати.

Більше того, в Україні діють спеціальні нормативи для роботодавців: частка вакансій для осіб з інвалідністю повинна становити 4% від середньооблікової чисельності працівників у компаній, де працює понад 25 осіб, або мінімум одне робоче місце для підприємств від 8 до 25 осіб.

Тобто наявність офіційної роботи не стоїть на заваді одержанню пенсії по інвалідності, оскільки виплати призначають за фактом встановлення відповідної групи. Жодних обмежень на трудову діяльність в Україні немає, як і на відкриття власного бізнесу.

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Розміри пенсії по інвалідності в жовтні

Сума розраховується у відсотках від пенсії за віком, якщо людина накопичила достатньо страхового стажу. Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", треба мати від 1 до 15 років стажу, а конкретний показник залежить від віку отримувача.

Станом на жовтень 2026 року особам з інвалідністю нараховують:

1 група — 100% пенсії за віком;

2 група — 90% пенсії за віком;

3 група — 50% пенсії за віком.

Якщо страхового стажу недостатньо, держава призначає соціальну допомогу, сума якої обчислюється з прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: 100% ПМ для 1 групи (2 595 грн), 80% ПМ — для 2 групи (2 076 грн), 60% ПМ — для 3 групи (1 557 грн).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які надбавки пенсіонери можуть отримувати одночасно. Ми зібрали інформацію про п’ять поширених доплат для людей похилого віку. Додаткове фінансове забезпечення належить українцям із певним статусом, стажем і після досягнення конкретного віку.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть докупити страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії з віком. Один додатковий місяць коштує 1 902,34 грн — 22% від мінімальної зарплати у 2026 році. Однак у деяких випадках доводиться платити набагато більше.