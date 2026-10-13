Пенсия для людей с инвалидностью в Украине: как работа влияет на получение выплат

Пенсионерки на улице. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы, получая пенсию, продолжают профессиональную или хозяйственную деятельность. То есть трудятся на официальной работе, ведут бизнес — имеют дополнительный заработок. Возникает вопрос, не грозит ли трудоустройство назначению выплат по инвалидности. Ведь зачастую государственная финансовая поддержка зависит от дохода человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

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Мешает ли работа пенсионному обеспечению

Согласно нормам украинского законодательства, пенсионеры имеют право на участие в общественной жизни независимо от своего статуса. Если говорить конкретно о лицах с инвалидностью, то никакого запрета на трудоустройство нет, а дополнительный доход никак не влияет на выплаты.

Более того, в Украине действуют специальные нормативы для работодателей: доля вакансий для людей с инвалидностью должна составлять 4% от среднесписочной численности сотрудников в компаниях, где работает более 25 человек, или минимум одно рабочее место для предприятий с численностью от 8 до 25 человек.

То есть наличие официальной работы не препятствует получению пенсии по инвалидности, поскольку выплаты назначаются по факту установления соответствующей группы. Никаких ограничений на трудовую деятельность в Украине нет, как и на открытие собственного бизнеса.

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Сумма рассчитывается в процентах от пенсии по возрасту, если человек накопил достаточно страхового стажа. Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", необходимо иметь от 1 до 15 лет стажа, а конкретный показатель зависит от возраста получателя.

По состоянию на октябрь 2026 года лицам с инвалидностью начисляют:

1 группа — 100% пенсии по возрасту;

2 группа — 90% пенсии по возрасту;

3 группа — 50% пенсии по возрасту.

Если страхового стажа недостаточно, государство назначает социальную помощь, сумма которой рассчитывается исходя из прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: 100% ПМ для 1 группы (2 595 грн), 80% ПМ — для 2 группы (2 076 грн), 60% ПМ — для 3 группы (1 557 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие надбавки пенсионеры могут получать одновременно. Мы собрали информацию о пяти распространенных доплатах для пожилых людей. Дополнительное финансовое обеспечение полагается украинцам с определенным статусом, стажем и по достижении конкретного возраста.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут докупить страховой стаж, которого не хватает для назначения пенсии по возрасту. Один дополнительный месяц стоит 1 902,34 грн — 22% от минимальной зарплаты в 2026 году. Однако в некоторых случаях приходится платить гораздо больше.