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Главная Экономика Немецкая пенсия в 2026 году: от чего зависит и доступна ли украинцам

Немецкая пенсия в 2026 году: от чего зависит и доступна ли украинцам

Ua ru
19 октября 2026 05:45
Пенсия в Германии для украинцев: с какого возраста выплачивают и в каком размере Новости.LIVE
Две пенсионерки на улице. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы давно проживают в Германии и официально трудоустроены. Их могут интересовать вопросы о том, выплачивается ли пенсионное обеспечение иностранцам и что нужно сделать для оформления выплат от государства. Важно накопить минимальный страховой стаж, а также достичь пенсионного возраста, однако сумма будет небольшой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал dgb.de.

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Пенсионная система в Германии

В Украине выплачивают минимальную пенсию, если человек накопил достаточно стажа. В Германии такого понятия не существует, там действует другой механизм начисления средств. Каждый отработанный год, за который уплачивались взносы в систему пенсионного страхования, оценивается в специальных баллах.

Например, если зарплата сотрудника примерно равнялась среднему размеру по стране, то за год официальной работы начисляется 1 балл. Общее количество накопленных баллов нужно умножить на фиксированную сумму, определяемую государством, и результат становится ежемесячной выплатой пенсионера.

Украинцы тоже могут претендовать на финансовое обеспечение в Германии, главное — уплачивать страховые взносы, накопить минимальный стаж (60 календарных месяцев) и достичь пенсионного возраста. Конечно, сумма будет небольшой: за 5 отработанных лет следует рассчитывать на 150-200 евро/мес. в среднем.

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Какой пенсионный возраст в Германии

Стандартный возраст выхода на пенсию для лиц, родившихся в 1964 году или позже — 67 лет. Если человек родился раньше, требования немного смягчаются:

  • 1959 год — 66 лет и 2 месяца;
  • 1960 год — 66 лет и 4 месяца;
  • 1961 год — 66 лет и 6 месяцев;
  • 1962 год — 66 лет и 8 месяцев;
  • 1963 год — 66 лет и 10 месяцев.

В общий стаж включают не только периоды официального трудоустройства, но и добровольные взносы в систему государственного страхования, отдельные месяцы безработицы, а также периоды ухода за ребенком.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что лицам с инвалидностью могут прекратить начисление выплат. Среди основных причин — ошибки в документах, отсутствие повторного медосмотра, выход на пенсию по возрасту и пр. Необходимо накопить достаточный страховой стаж, дабы иметь право на выплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли отменить пенсию по инвалидности из-за официальной работы. Закон не запрещает украинцам работать или вести предпринимательскую деятельность, параллельно получая выплаты от государства. Поэтому никаких изменений в начислениях не будет.

Германия выплаты деньги пенсионеры пенсия
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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