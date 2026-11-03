Люди гуляют по городу в Германии. Фото: Pexels

Украинцам, проживающим в Германии, стоит подготовиться к нескольким значимым нововведениям в ближайшее время. Изменения коснутся заказа посылок за пределами ЕС и сдачи языковых экзаменов. Новые правила будут напрямую касаться мигрантов, поэтому не помешает узнать, что ждет наших граждан в Германии с ноября 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев в Германии в последний месяц осени.

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Минимальная зарплата в Германии

В ближайшее время пересматривать социальные стандарты не планируют, поэтому размер минимальной заработной платы останется на прежнем уровне — 13,90 евро брутто, согласно информации на сайте Федерального правительства Германии.

За полный рабочий месяц сумма составит около 2 409 евро брутто. В то же время после удержания обязательных налогов и сборов "на руки" останется меньше. Сотрудники, нанятые на временной основе, будут зарабатывать в ноябре не менее 15,33 евро брутто в час.

Новый налог на посылки

С 1 ноября 2026 года на всей территории Европейского Союза вводится новый фиксированный платеж — так называемый "сбор за обработку". Это пошлина в размере 2 евро на коммерческие посылки (за каждую категорию товара). Другими словами, заказывать товары с китайских маркетплейсов и других онлайн-магазинов не в ЕС станет дороже.

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Важна именно таможенная классификация продукции, а не количество единиц. Например, если в посылке пять пар носков, зарядное устройство для смартфона и косметика, сбор за обработку составит 6 евро. Оплатой будут заниматься продавцы, но никто не запрещает включить дополнительные расходы в цену товаров.

Что касается украинцев, получающих посылки от родственников, — пошлина на такие случаи не распространяется. А покупка товаров украинских брендов и доставка в Германию уже подпадает под общее правило и с 1 ноября будет облагаться сбором за обработку.

Ужесточенные требования к сдаче экзаменов

Согласно информации издания BILD, которое ссылалось на документ Министерства внутренних дел Германии, с 1 ноября планируется ужесточение требований к сдаче языковых экзаменов для участников интеграционных курсов, в частности украинцев. Причиной называют регулярные случаи мошенничества.

Нововведение предусматривает изменение критериев оценки. Больше не будет разрешаться набирать проходные баллы только по результатам одной части экзамена — тестовых заданий (правильные ответы можно купить в интернете). Придется сдавать и письменную работу, и тесты на должном уровне, без возможности компенсировать знания.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут рассчитывать на пенсию в Германии. Для этого нужно платить страховые взносы, накопить минимальный стаж (60 календарных месяцев) и достичь пенсионного возраста. При этом система расчета суммы значительно отличается от украинской.

Также Новини.LIVE рассказывали, за что украинцев могут депортировать из ЕС. Принудительное выдворение грозит в случае проблем с документами, совершения уголовного преступления, нарушения миграционных правил и пр. Однако решение о депортации можно обжаловать в суде.