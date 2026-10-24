Украинцы на границе возле пункта пропуска. Фото: УНИАН

Украинцы, планирующие переезд за границу, должны заранее ознакомиться с местными требованиями и правилами, иначе существует высокий риск депортации. Нарушение местных законов строго наказывается, поэтому необходимо избегать проблемных ситуаций. Мы разобрались, по каким распространенным причинам иностранцев могут принудительно выдворить из страны в ноябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцам грозит депортация из Европы.

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Распространенные причины депортации

Оснований для принудительного выдворения существует немало, поэтому мы выделили пять основных групп нарушений, из-за которых депортация превращается из отдаленной угрозы в реальность.

Это особенно актуально для украинцев, которые массово уехали за границу после начала полномасштабного вторжения, поскольку наличие статуса временной защиты не освобождает от ответственности за несоблюдение миграционных законов.

Документы и личная информация. Сюда входит подделка официальных документов, умышленное предоставление ложных сведений, а также пересечение границы Европейского Союза с использованием поддельных документов. Въезд и пребывание на территории ЕС. Депортация грозит в случае недействительности загранпаспорта, вида на жительство, визы и пр. или отсутствия этих документов. Также могут выдворить за нелегальный въезд вне официальных пунктов пропуска. Трудоустройство и ведение бизнеса. Если человек нашел официальную работу за рубежом, однако его виза не предусматривает права на трудоустройство, возникает риск депортации. Аналогичное наказание грозит за ведение бизнеса без государственной регистрации. Угроза общественному порядку. Речь идет о совершении уголовного правонарушения или действий, угрожающих общественному спокойствию. Например, в 2026 году из Польши депортировали гражданина Украины, который решил "пошутить", бросив рюкзак на железнодорожные пути. Терроризм и национальная безопасность. Принудительно выдворить могут иностранца, создавшего угрозу национальной безопасности или в отношении которого возникли подозрения в причастности к террористической группировке.

Когда можно вернуться после депортации

Информация о сроке, в течение которого запрещено возвращаться в конкретную страну или территориальную зону, содержится в решении контролирующего органа о депортации. Минимальный срок составляет шесть месяцев — обычно это грозит в случае незначительных проблем с документами или отсутствия средств для проживания.

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Некоторые административные нарушения влекут за собой депортацию на 1-3 года, а максимальный срок составляет 10 лет: в случае совершения тяжкого уголовного преступления, фальсификации документов, нелегальной миграции и т. д.

Отметим, что решение о депортации можно обжаловать в судебном порядке, однако придется представить доказательства своей невиновности.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Польша хочет пересмотреть правила въезда для туристов. Речь идет об обновлении минимальной суммы наличных, необходимой для подтверждения платежеспособности. Если законопроект примут, вместо 300 злотых придется накопить 1000 злотых.

Также Новини.LIVE сообщали, что Германия продлила временную защиту для граждан Украины до 4 марта 2028 года. Однако установила новое правило для людей, которые пересекут границу после 9 октября 2026 года. Мы разобрались, для кого действуют новые требования.