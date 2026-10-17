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Главная Экономика Переезд за границу в 2026 году: какие страны стоит рассмотреть украинцам

Переезд за границу в 2026 году: какие страны стоит рассмотреть украинцам

Ua ru
17 октября 2026 07:25
Переезд за границу в 2026 году: какую страну выбрать украинцам для жизни
Очередь на посадку. Фото: Новини.LIVE

Переезд в другую страну в 2026 году — актуальный вопрос для некоторых украинцев, и их выбор становится ещё сложнее. Одна и та же страна может быть комфортной для одной семьи и совершенно невыгодной для другой. Среди популярных направлений, куда уезжают украинцы, — Германия, Польша, Чехия, Нидерланды и Канада. Они отличаются не только уровнем жизни или социальной поддержкой, но и стоимостью жилья, требованиями к языку, возможностями трудоустройства и путями к получению долгосрочного статуса.

Где найти жилье, как зарабатывать, на каком языке общаться и что делать, если срок защиты истечет, рассказывал Visit Ukraine, передают Новини.LIVE.

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Что изменилось для украинцев в 2026 году

Временная защита в ЕС стала более долгосрочной. В июле 2026 года страны ЕС договорились продлить её до 4 марта 2028 года. В то же время Европа ввела ряд ограничений для новых заявителей, подлежащих в Украине воинскому учету.

Статус временной защиты предусматривает право на проживание, работу, жилье, медицинскую помощь и образование для детей. Однако он не означает автоматического получения постоянного места жительства. Поэтому при выборе страны важно учитывать не только сегодняшние условия. Не менее важно понять, существует ли возможность в будущем перейти на другой долгосрочный статус.

Новости.LIVE ранее сообщали, что в Польше даже готовятся к новой волне беженцев из Украины в зимний период. Наплыв может быть связан с активными обстрелами критически важной инфраструктуры зимой. Поэтому украинцы будут стремиться переехать в более безопасные места.

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Страны, где больше всего работы

Для человека, который планирует оставаться за границей надолго, один из главных вопросов — возможность самостоятельно зарабатывать. В Германии украинцы с временной защитой по 24-й статье могут работать без ограничений. Спрос наблюдается в медицине, уходе, логистике, строительстве, производстве, транспорте, гостинично-ресторанной сфере и IT.

В Польше обладатели PESEL UKR также могут работать без отдельного разрешения. Среди востребованных сфер — производство, логистика, строительство, торговля, уход, гостинично-ресторанная отрасль и пищевая промышленность.

Чехия открывает для обладателей статуса временной защиты свободный доступ к рынку труда без дополнительного разрешения. Здесь ищут работников для производства, строительства, логистики, складов, транспорта, ресторанов, ухода и технических профессий.

В Нидерландах среди востребованных направлений — логистика, портовая сфера, тепличное и сельское хозяйство, строительство, уход, гостиничный бизнес и IT. Украинцы, как и в Польше, имеющие статус временной защиты, могут работать без отдельного разрешения.

В Канаде также существует спрос на работников в строительстве, медицине, уходе, сельском хозяйстве, логистике, производстве, сфере обслуживания и некоторых технических профессиях. Но здесь есть важное отличие. В 2026 году программа CUAET уже закрыта для новых заявителей. Возможности продления разрешений на работу касаются украинцев, прибывших по программе CUAET и связанным с ней мерам до 31 марта 2024 года. Новым кандидатам следует рассматривать общие иммиграционные, гуманитарные, семейные, учебные и рабочие программы.

Язык имеет значение

Даже если страна разрешает работать без дополнительного разрешения, это еще не означает, что любая вакансия будет доступна. В Германии и Польше отсутствие языка часто ограничивает возможности. Работа без знания немецкого или польского может означать более низкую зарплату, большую физическую нагрузку и меньшие перспективы карьерного роста. Правда, польский язык похож на украинский. Его легче осваивать на бытовом уровне, но для работы с клиентами, документами и людьми требуется уверенное владение языком, поэтому здесь украинцы без знания языка часто устраиваются на склады, фабрики и заводы.

Похожая ситуация в Чехии. Чешский язык родственен украинскому, однако для квалифицированной работы, обучения и общения с государственными учреждениями требуется систематическое изучение.

В Нидерландах для старта в международной среде может помочь английский. Однако для долгосрочной карьеры, работы с местными клиентами и решения административных вопросов требуется нидерландский.

В Канаде языковые требования зависят от региона. В большинстве провинций требуется английский, а в Квебеке — французский.

Сколько будет стоить жилье

Даже высокий уровень социальной поддержки не решает проблему, если аренда отнимает значительную часть дохода.

В Германии наибольшая нагрузка приходится на крупные города — Берлин, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт. Спрос на жилье там высокий, а при аренде могут потребоваться подтверждение дохода, залог и документы.

В небольших немецких городах проживание дешевле, но при этом может быть меньше вакансий.

Польша также не стала исключением. В небольших городах жилье дешевле, но вместе с этим сужается рынок труда. Если рассматривать крупные города, то аренда будет дорогой. Новости.LIVE анализировал цены на аренду жилья в Варшаве, где средняя стоимость квартиры составляет от 3 000 злотых. В гривне это примерно 34 400 грн.

В Чехии основная проблема с арендой сосредоточена прежде всего в Праге и Брно. По данным EURES, небольшая квартира в Праге обычно стоит около 18–22 тыс. крон в месяц без учета всех дополнительных расходов.

Нидерланды отличаются ещё одной особенностью — постоянным дефицитом жилья. Частная аренда здесь дорогая и конкурентная, а муниципальные центры размещения могут быть переполненными.

В Канаде стоимость жилья сильно зависит от региона. Торонто и Ванкувер отличаются дорогой арендой и высокой конкуренцией при поиске жилья. В Альберте, Манитобе, Саскачеване и некоторых небольших городах расходы могут быть ниже, однако там другие возможности в плане работы и специализированной медицины.

Социальная поддержка не заменит работу

В Германии помощь может включать выплаты на базовые расходы, жилье и отопление в разумных пределах, а также медицинское обеспечение. Трудоспособные люди обычно обращаются в Jobcenter, а уязвимые категории — в Sozialamt.

В Польше помощь стала более ограниченной и зависит от статуса, дохода и конкретной ситуации. Владельцы PESEL UKR сохраняют доступ к рынку труда и могут пользоваться отдельными семейными выплатами, в частности программами для детей, такими как "800 плюс".

В Чехии временное жилье и гуманитарная помощь ориентированы прежде всего на уязвимые категории населения. Дети имеют доступ к образованию, а взрослые могут работать, учиться и пользоваться консультационной поддержкой.

В Нидерландах после трудоустройства выплаты на проживание прекращаются для всей семьи. Кроме того, проживание в муниципальном центре может стать платным в части питания и коммунальных расходов.

Поэтому для переезда в Нидерланды особенно важно иметь финансовый резерв, если работа ещё не найдена.

Что касается медицины и жизни с детьми

При выборе страны важно учитывать не только зарплату. Временная защита в ЕС предусматривает доступ к медицинской помощи и образованию для детей, но конкретные условия зависят от государства.

  1. В Германии медицинское обеспечение входит в систему поддержки. В Чехии дети имеют доступ к образованию, а взрослые — к работе, обучению и консультационной поддержке.
  2. В Нидерландах после регистрации и получения подтверждения от IND человек может воспользоваться жильем, медицинской помощью и образованием для детей.
  3. В Канаде существуют провинциальные программы медицинской помощи после регистрации, а для отдельных категорий действует Interim Federal Health Program. В то же время в медицинской системе могут быть очереди, а стоматологические услуги и лекарства часто требуют отдельного покрытия.

Климат тоже может стать критерием

Для украинцев, планирующих оставаться за границей несколько лет, важным может быть и климат. В Германии зимы обычно мягче украинских, но осень и зима часто пасмурные, дождливые и ветреные. На юге климат несколько мягче, а в Альпах возможны снежные зимы.

Польша по климату близка к Украине. Здесь холодные зимы, тёплое лето и чёткая смена сезонов. На побережье погода более ветреная, в горных районах зимой больше снега.

Чехия также имеет климат, похожий на украинский, хотя в горных районах зимы холоднее и снежнее, чем в Украине.

Нидерланды отличаются мягкой, но влажной и ветреной погодой. Сильные морозы зимой бывают редко, зато дожди — часто.

В Канаде разница между регионами значительно больше. В одних провинциях зимы длительные и очень холодные, тогда как в Британской Колумбии климат мягче, но дождливее и влажнее.

Поэтому перед тем, как выбрать страну для жизни, следует взвесить все "за и против".

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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