Программа 800 Плюс в Польше: как изменятся условия и кто может лишиться выплат

Польские злотые на столе. Фото: Pexels

В Польше планируют изменить порядок назначения пособия 800 Плюс. Уже с 1 февраля 2027 года ежегодную подачу заявлений на новый период могут отменить и автоматизировать этот процесс. В то же время это не означает, что всем получателям больше не придется обращаться в ZUS. В определенных ситуациях без заявления и уведомления об изменениях можно лишиться выплат.

Об этом сообщило издание inPoland, передают Новини.LIVE.

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Что изменится в программе 800 Плюс

В следующем году в Польше могут ввести новый механизм назначения пособия 800 Плюс. Министерство семьи, труда и социальной политики планирует отказаться от необходимости ежегодно подавать новое заявление для продления выплат.

Ожидается, что с 1 февраля 2027 года процесс будет автоматизирован. Таким образом, родителям не нужно будет ежегодно заново оформлять документы для получения пособия на следующий расчетный период.

Сейчас процедура работает иначе. Чтобы получать 800 Плюс в новом расчетном периоде, заявление необходимо подавать ежегодно. При этом важно соблюдать установленные сроки, ведь от даты обращения зависит непрерывность выплат.

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В частности, чтобы не допустить перерыва в получении пособия, заявление нужно подать в период с 1 февраля по 30 апреля. Если обратиться до 30 июня, выплаты также могут быть назначены в полном объеме, однако средства поступят с задержкой.

Если запланированные изменения вступят в силу, ежегодная обязанность повторной подачи заявления будет отменена.

Зачем хотят автоматизировать выплаты

Одной из главных причин введения автоматической процедуры является стремление упростить получение пособия для родителей и сократить количество ошибок в документах.

Сейчас в заявлениях нередко встречаются неточности. В частности, родители могут неправильно указывать номер PESEL или адрес проживания. Из-за таких ошибок возникают проблемы при обработке заявлений и назначении пособия.

Ожидается, что автоматизация позволит значительно сократить количество подобных ситуаций. Данные, которые уже имеются в системах, можно будет использовать повторно, без необходимости ежегодно вводить их заново.

В то же время автоматизация не означает, что взаимодействие с ZUS полностью исчезнет.

Когда заявление в ZUS все равно придется подавать

Несмотря на запланированные изменения, в некоторых случаях получателям 800 Плюс все же необходимо будет обращаться в ZUS.

В частности, заявление потребуется в следующих ситуациях:

первое назначение пособия — если человек ранее не получал 800 Плюс и хочет начать получать выплаты;

изменение данных заявителя — например, если изменилось семейное положение или адрес проживания.

То есть автоматическое продление выплат будет касаться прежде всего тех случаев, когда обстоятельства получателя и его семьи остаются без изменений.

Почему важно сообщать в ZUS об изменениях

Даже после внедрения автоматизации получатели пособия должны будут следить за актуальностью своих данных. Если обстоятельства изменились, об этом необходимо уведомить ZUS.

Игнорирование таких изменений может иметь серьезные последствия — от временного приостановления выплат до полной потери права на пособие. В некоторых случаях также может возникнуть необходимость вернуть средства, полученные без надлежащих оснований.

Например, после развода родителей ситуация с выплатами может измениться. Вместо 800 злотых на одного ребенка один из родителей может получать 400 злотых, если пособие распределяется между ними.

Другая ситуация — выезд семьи за пределы Польши. Если получатель переезжает за границу и больше не соответствует условиям программы, выплату 800 Плюс могут полностью прекратить.

Поэтому даже после перехода на автоматическую систему родителям важно контролировать свои данные и своевременно сообщать в ZUS об изменениях, которые могут повлиять на право на получение пособия.

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