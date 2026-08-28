Програма 800 Плюс у Польщі: як зміняться умови та хто може втратити виплати

Польські злоті на столі. Фото: Pexels

У Польщі планують змінити порядок призначення допомоги 800 Плюс. Уже з 1 лютого 2027 року щорічне подання заяв на новий період можуть скасувати та автоматизувати процес. Водночас це не означає, що всім отримувачам більше не доведеться звертатися до ZUS. У певних ситуаціях без заяви та повідомлення про зміни можна втратити виплати.

Про це розповіло видання inPoland, передають Новини.LIVE.

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Що зміниться у програмі 800 Плюс

Наступного року в Польщі можуть запровадити новий механізм призначення допомоги 800 Плюс. Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики планує відмовитися від необхідності щороку подавати нову заяву для продовження виплат.

Очікується, що з 1 лютого 2027 року процес буде автоматизований. Таким чином, батькам не потрібно буде щороку повторно оформлювати документи для отримання допомоги на наступний розрахунковий період.

Зараз процедура працює інакше. Щоб отримувати 800 Плюс у новому розрахунковому періоді, заяву необхідно подавати щороку. При цьому важливо дотримуватися встановлених термінів, адже від дати звернення залежить безперервність виплат.

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Зокрема, щоб не допустити перерви в отриманні допомоги, заяву потрібно подати у період із 1 лютого до 30 квітня. Якщо звернутися до 30 червня, виплати також можуть бути призначені у повному обсязі, однак кошти надійдуть із запізненням.

Якщо заплановані зміни набудуть чинності, щорічний обов’язок повторного подання заяви буде скасований.

Навіщо хочуть автоматизувати виплати

Однією з головних причин запровадження автоматичної процедури є бажання спростити отримання допомоги для батьків та зменшити кількість помилок у документах.

Зараз у заявах нерідко трапляються неточності. Зокрема, батьки можуть неправильно вказувати номер PESEL або адресу проживання. Через такі помилки виникають проблеми під час обробки заяв та призначення допомоги.

Очікується, що автоматизація дозволить значно скоротити кількість подібних ситуацій. Дані, які вже є в системах, можна буде використовувати повторно, без необхідності щороку вводити їх заново.

Водночас автоматизація не означатиме, що взаємодія із ZUS повністю зникне.

Коли заяву до ZUS все одно доведеться подавати

Попри заплановані зміни, у деяких випадках отримувачам 800 Плюс все ж необхідно буде звертатися до ZUS.

Зокрема, заява буде потрібна у таких ситуаціях:

перше призначення допомоги — якщо людина раніше не отримувала 800 Плюс і хоче почати отримувати виплати;

зміна даних заявника — наприклад, якщо змінився сімейний стан або адреса проживання.

Тобто автоматичне продовження виплат стосуватиметься насамперед тих випадків, коли обставини отримувача та його сім’ї залишаються без змін.

Чому важливо повідомляти ZUS про зміни

Навіть після впровадження автоматизації отримувачі допомоги повинні будуть стежити за актуальністю своїх даних. Якщо обставини змінилися, про це необхідно повідомити ZUS.

Ігнорування таких змін може мати серйозні наслідки — від тимчасового припинення виплат до повної втрати права на допомогу. У деяких випадках також може виникнути необхідність повернути кошти, які були отримані без належних підстав.

Наприклад, після розлучення батьків ситуація з виплатами може змінитися. Замість 800 злотих на одну дитину один із батьків може отримувати 400 злотих, якщо допомога розподіляється між ними.

Інша ситуація — виїзд сім’ї за межі Польщі. Якщо отримувач переїжджає за кордон і більше не відповідає умовам програми, виплату 800 Плюс можуть повністю припинити.

Тому навіть після переходу на автоматичну систему батькам важливо контролювати свої дані та своєчасно повідомляти ZUS про зміни, які можуть вплинути на право отримувати допомогу.

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