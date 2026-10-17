Переїзд за кордон у 2026 році: яку країну обрати українцям для життя

Черга на посадку. Фото: Новини.LIVE

Переїзд до іншої країни у 2026 році — актуальне питання для деяких українців, а їх вибір стає ще складнішим. Одна й та сама країна може бути комфортною для однієї родини й зовсім невигідною для іншої. Серед популярних напрямів, куди їдуть українці — Німеччина, Польща, Чехія, Нідерланди та Канада. Вони відрізняються не тільки рівнем життя чи соціальною підтримкою, а й вартістю житла, вимогами до мови, можливостями працевлаштування та шляхами до довгострокового статусу.

Де знайти житло, як заробляти, якою мовою спілкуватися та що робити, якщо захист завершиться розповідав Visit Ukraine, передають Новини.LIVE.

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Що змінилося для українців у 2026 році

Тимчасовий захист у ЄС став більш довгостроковим. У липні 2026 року країни ЄС домовилися продовжили його до 4 березня 2028 року. Водночас Європа запровадила низку обмежень для нових заявників, що підпадають в Україні під військовий облік.

Статус тимчасового захисту передбачає право на проживання, роботу, житло, медичну допомогу та освіту для дітей. Однак він не означає автоматичного отримання постійного місця проживання. Тому під час вибору країни важливо дивитися не тільки на сьогоднішні умови. Не менш важливо зрозуміти, чи існує можливість у майбутньому перейти на інший довгостроковий статус.

Новини.LIVE раніше розповідали, що у Польщі навіть готуються до нової хвилі біженців з України в зимовий період. Наплив може бути пов'язаний із активними обстрілами критичної інфраструктури взимку. Тож українці прагнутимуть переїхати до безпечніших місць.

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Країни, де найбільше роботи

Для людини, яка планує залишатися за кордоном надовго, одне з головних питань — можливість самостійно заробляти. У Німеччині українці з тимчасовим захистом за 24 параграфом можуть працювати без обмежень. Попит є у медицині, догляді, логістиці, будівництві, виробництві, транспорті, готельно-ресторанній сфері та IT.

У Польщі власники PESEL UKR також можуть працювати без окремого дозволу. Серед затребуваних сфер — виробництво, логістика, будівництво, торгівля, догляд, готельно-ресторанна галузь та харчова промисловість.

Чехія відкриває для власників тимчасового захисту вільний доступ до ринку праці без додаткового дозволу. Тут шукають працівників для виробництва, будівництва, логістики, складів, транспорту, ресторанів, догляду та технічних професій.

У Нідерландах серед затребуваних напрямків — логістика, портова сфера, тепличне та сільське господарство, будівництво, догляд, готельний бізнес та IT. Українці як і в Польщі з тимчасовим захистом можуть працювати без окремого дозволу.

Канада також має попит на працівників у будівництві, медицині, догляді, сільському господарстві, логістиці, виробництві, сфері обслуговування та деяких технічних професіях. Але тут є важлива різниця. У 2026 році CUAET вже закрита для нових заявників. Можливості продовження дозволів на роботу стосуються українців, які прибули за CUAET та пов'язаними заходами до 31 березня 2024 року. Для нових кандидатів потрібно розглядати загальні імміграційні, гуманітарні, сімейні, навчальні та робочі програми.

Мова має значення

Навіть якщо країна дозволяє працювати без додаткового дозволу, це ще не означає, що будь-яка вакансія буде доступною. У Німеччині і Польщі відсутність мови часто обмежує можливості. Робота без знання німецької або польської може означати нижчу зарплату, більше фізичне навантаження та менші перспективи кар'єрного розвитку. Правда що польська мова схоже з українською. Її легше опановувати на побутовому рівні, але для роботи з клієнтами, документами та людьми потрібне впевнене володіння мовою, тож тут українці без знань мови часто йдуть на склади, фабрики та заводи.

Схожа ситуація в Чехії. Чеська споріднена з українською, однак для кваліфікованої роботи, навчання та спілкування з державними установами потрібне системне навчання.

У Нідерландах для старту в міжнародному середовищі може допомогти англійська. Проте для довгострокової кар’єри, роботи з місцевими клієнтами та вирішення адміністративних питань потрібна нідерландська.

Для Канади мовна вимога залежить від регіону. У більшості провінцій потрібна англійська, а в Квебеку — французька.

Скільки коштуватиме житло

Навіть високий рівень соціальної підтримки не вирішує проблему, якщо оренда забирає значну частину доходу.

У Німеччині найбільше навантаження припадає на великі міста — Берлін, Мюнхен, Гамбург та Франкфурт. Попит на житло там високий, а під час оренди можуть знадобитися підтвердження доходу, депозит та документи.

У невеликих німецьких містах проживання дешевше, але водночас може бути менше вакансій.

Польща також не стала винятком. У невеликих містах житло дешевше, але разом із цим звужується ринок праці. Якщо розглядати великі міста, то оренда буде дорогою. Новини.LIVE розглядав ціни на оренду житла у Варшаві, де середня вартість на квартиру від 3 000 злотих. У гривні це приблизно 34 400 грн.

У Чехії основна проблема з орендою зосереджена передусім у Празі та Брно. За даними EURES, невелика квартира у Празі зазвичай коштує близько 18-22 тис. крон на місяць без урахування всіх додаткових витрат.

Нідерланди мають ще одну особливість — сталий дефіцит житла. Приватна оренда тут дорога та конкурентна, а муніципальні центри розміщення можуть бути переповненими.

У Канаді вартість житла дуже залежить від регіону. Торонто та Ванкувер вирізняються дорогою орендою й конкуренцією під час пошуку. В Альберті, Манітобі, Саскачевані та деяких невеликих містах витрати можуть бути нижчими, однак там інші можливості щодо роботи та спеціалізованої медицини.

Соціальна підтримка не замінить роботу

У Німеччині допомога може включати виплати на базові витрати, житло й опалення в межах розумного рівня та медичне забезпечення. Працездатні люди зазвичай взаємодіють із Jobcenter, а вразливі категорії — із Sozialamt.

У Польщі допомога стала більш обмеженою та залежить від статусу, доходу й конкретної ситуації. Власники PESEL UKR зберігають доступ до ринку праці та можуть користуватися окремими сімейними виплатами, зокрема програмами для дітей, такими як "800 плюс".

У Чехії тимчасове житло та гуманітарна допомога орієнтовані насамперед на вразливі категорії. Діти мають доступ до освіти, а дорослі можуть працювати, навчатися та користуватися консультаційною підтримкою.

У Нідерландах після працевлаштування виплати на проживання припиняються для всієї родини. Крім того, проживання в муніципальному центрі може стати платним у частині харчування та комунальних витрат.

Тому для переїзду до Нідерландів особливо важливо мати фінансовий резерв, якщо роботу ще не знайдено.

Що з медициною та життям із дітьми

Під час вибору країни важливо враховувати не тільки зарплату. Тимчасовий захист у ЄС передбачає доступ до медичної допомоги та освіти для дітей, але конкретні умови залежать від держави.

У Німеччині медичне забезпечення входить до системи підтримки. У Чехії діти мають доступ до освіти, а дорослі — до роботи, навчання та консультаційної підтримки. У Нідерландах після реєстрації та отримання підтвердження від IND людина може користуватися розміщенням, медичною допомогою та освітою для дітей. Канада має провінційні програми медичної допомоги після реєстрації, а для окремих категорій діє Interim Federal Health Program. Водночас у медичній системі можуть бути черги, а стоматологія та ліки часто потребують окремого покриття.

Клімат теж може стати критерієм

Для українців, які планують залишатися за кордоном кілька років, важливим може бути і клімат. У Німеччині зими зазвичай м’якші за українські, але осінь та зима часто похмурі, дощові й вітряні. На півдні клімат дещо м’якший, а в Альпах можливі сніжні зими.

Польща за кліматом близька до України. Тут холодні зими, тепле літо та чітка зміна сезонів. На узбережжі погода більш вітряна, у гірських районах узимку більше снігу.

Чехія також має клімат, схожий на український, хоча в гірських районах зими холодніші та сніжніші за Україну.

Нідерланди відрізняються м'якою, але вологою та вітряною погодою. Сильні морози взимку бувають рідко, зате дощі — часто.

У Канаді різниця між регіонами значно більша. В одних провінціях зими тривалі та дуже холодні, тоді як у Британській Колумбії клімат м'якший, але дорожчий і вологіший.

Тож перед тим, як обрати країну для життя, слід зважити всі "за і проти".

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, які країни визнали найщасливішими для подорожі. Очолила список Португалія. Лісабон визнали найщасливішим туристичним напрямком у світі за версією Holiday Happiness Index.

Також Новини.LIVE розповідали, чому окремі країни можуть розчарувати туристів. Наприклад, у Нью-Йорку туристи часто стикаються з відсутністю елементарної ввічливості. Проте там пояснюють це не злістю, а божевільним ритмом мегаполісу, де кожен поспішає у власних справах.