Мужчина держит польские злотые. Фото: Pexels

Министерство внутренних дел и администрации Польши (MSWiA) подготовило проект распоряжения, который увеличит минимальные суммы средств, которые иностранцы должны иметь при себе при пересечении границы. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Правительственного центра законодательства (RCL). В правительстве поясняют, что действующие нормы не пересматривались с 2016 года и из-за инфляции утратили свою реальную ценность.

Об этом сообщает польское издание RMF24, передают Новини.LIVE.

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Насколько вырастут суммы

Согласно новому проекту, финансовые требования к туристам будут варьироваться в зависимости от продолжительности пребывания в стране:

если поездка длится до 4 дней включительно, иностранец должен иметь при себе не менее 1 000 злотых (или в евро) для покрытия расходов на проживание и питание. В настоящее время порог составляет всего 300 злотых;

(или в евро) для покрытия расходов на проживание и питание. В настоящее время порог составляет всего 300 злотых; если пребывание до 4 дней, то требование к средствам увеличивается с 75 злотых до 300 злотых за каждый день пребывания.

Для кого будут действовать льготы

Более мягкие финансовые правила предусмотрены для лиц, которые уже частично или полностью оплатили свое пребывание. Это касается участников организованных туристических поездок, детских и молодежных лагерей, спортивных соревнований, пациентов санаторно-лечебных учреждений, а также участников программ "Work and Travel", если работа не является основной целью визита.

Для этой категории минимальная суточная ставка составит 130 злотых в день, но в целом не менее 650 злотых за всю поездку. Польское правительство подчеркивает, что эта сумма должна гарантировать покрытие текущих карманных расходов, которые не покрываются предварительно оплаченным проживанием или питанием.

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Существенно повышаются требования и для тех, кто приезжает в Польшу на обучение, подготовительные курсы, стажировку или для проведения научно-исследовательских работ. На первые два месяца запланированного пребывания такие лица должны иметь при себе 2 020 злотых вместо прежних 1 270 злотых. Как указано в документе, эта цифра привязана к минимальному уровню доходов, который в польском законодательстве о социальной помощи считается необходимым для самостоятельного обеспечения базовых потребностей одинокого человека.

Когда вступят в силу новые требования

В MSWiA подчеркивают, что действующие лимиты оставались неизменными с 2016 года, в то время как цены на товары и услуги в стране заметно выросли. Обновленная финансовая планка соответствует ориентировочным нормам других стран Шенгенской зоны с аналогичным уровнем цен — в частности, Болгарии, Хорватии, Литвы и Эстонии.

Ожидается, что новые правила пересечения границы и проверки финансовой состоятельности иностранцев вступят в силу через 30 дней после официальной публикации самого закона.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, в каких городах Польши самые низкие расходы. Например, по данным Главного статистического управления GUS за сентябрь самый низкий индекс зафиксировали в Сувалках — 87,5. За ним следовал Грудзёндз с показателем 88,2, а далее — Торунь — 91,1.

Также Новини.LIVE сообщали о точном количестве украинцев, получивших временную защиту в Европе. По данным Евростата, по состоянию на 31 августа 2026 года с таким статусом находились 4,43 млн украинских граждан. Германия остается страной с наибольшим количеством украинцев.