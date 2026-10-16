Чоловік тримає польські злоті. Фото: Pexels

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA) підготувало проєкт розпорядження, який збільшить мінімальні суми коштів, які повинні мати при собі іноземці під час перетину кордону. Відповідний документ вже оприлюднено на сайті Урядового центру законодавства (RCL). В уряді пояснюють, що чинні норми не переглядалися ще з 2016 року та через інфляцію втратили свою реальну цінність.

Про це повідомляє польське видання RMF24, передають Новини.LIVE.

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На скільки зростуть суми

Згідно з новим проєктом, фінансові вимоги для туристів розподілятимуться залежно від тривалості перебування в країні:

якщо поїздка до 4 днів включно, фноземець повинен мати при собі щонайменше 1 000 злотих (або в євро) для покриття витрат на проживання та харчування. Наразі поріг становить лише 300 злотих;

(або в євро) для покриття витрат на проживання та харчування. Наразі поріг становить лише 300 злотих; якщо перебування до 4 днів, то вимога до коштів зростає з 75 злотих до 300 злотих за кожен день перебування.

Для кого діятимуть пільги

Більш м'які фінансові правила передбачені для осіб, які вже частково чи повністю оплатили своє перебування. Це стосується учасників організованих туристичних поїздок, дитячих та молодіжних таборів, спортивних змагань, пацієнтів санаторно-лікувальних закладів, а також учасників програм "Work and Travel", якщо робота не є основною метою візиту.

Для цієї категорії мінімальна добова ставка становитиме 130 злотих на день, але загалом не менше ніж 650 злотих за всю поїздку. Польський уряд наголошує, що ця сума має гарантувати покриття поточних кишенькових витрат, які не охоплюються попередньо оплаченим проживанням чи харчуванням.

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Суттєво підвищуються вимоги й для тих, хто приїжджає до Польщі на навчання, підготовчі курси, стажування чи для проведення науково-дослідних робіт. На перші два місяці запланованого проживання такі особи повинні мати при собі 2 020 злотих замість колишніх 1 270 злотих. Як зазначено в документі, ця цифра прив'язана до мінімального рівня доходів, який у польському законодавстві про соціальну допомогу вважається необхідним для самостійного забезпечення базових потреб одинокої особи.

Коли запрацюють нові вимоги

У MSWiA підкреслюють, що поточні ліміти діяли без змін із 2016 року, тоді як ціни на товари та послуги в країні помітно зросли. Оновлена фінансова планка відповідає орієнтовним нормам інших країн Шенгенської зони зі схожим рівнем цін — зокрема Болгарії, Хорватії, Литви та Естонії.

Очікується, що нові правила перетину кордону та перевірки фінансової спроможності іноземців наберуть чинності через 30 днів після офіційного опублікування самого закону.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, у яких містах Польщі найнижчі витрати. Наприклад, за даними Головного статистичного управління GUS за вересень найнижчий індекс зафіксували у Сувалках — 87,5. За ним йшов Грудзьондз із показником 88,2, а далі Торунь — 91,1.

Також Новини.LIVE повідомляли про точну кількість українців із тимчасовим захистом у Європі. За даними Євростату, станом на 31 серпня 2026 року з таким статусом перебували 4,43 млн українських громадян. Німеччина залишається державою з найбільшою кількістю українців.