Тимчасовий захист в ЄС: де найбільше зафіксовано українців

Біженці проходять кордон. Фото: УНІАН

Значна частина українців перебувають за кордоном через російську агресію. Станом на 31 серпня 2026 року в країнах ЄС під тимчасовим захистом перебували 4,43 млн українських громадян. За місяць їхня кількість збільшилася на 0,1%. Водночас ситуація в окремих державах відрізняється. Якщо Німеччина та Чехія зафіксували зростання, то в Польщі кількість отримувачів захисту знову скоротилася.

Про це свідчать дані Євростату за серпень 2026 року, передають Новини.LIVE.

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У яких країнах ЄС найбільше українських біженців

Німеччина залишається державою з найбільшою кількістю людей, які отримали тимчасовий захист після виїзду з України. На кінець серпня там перебували 1 294 555 осіб — це 29,2% від загальної кількості отримувачів статусу в Євросоюзі. Друге місце посідає Польща, де тимчасовим захистом користувалися 939 395 людей. Їхня частка становила 21,2%. Третє місце належить Чехії з показником 398 360 осіб, або 9% від загальної кількості.

Де кількість українців зросла, а де скоротилася за серпень

Упродовж серпня 2026 року кількість отримувачів тимчасового захисту збільшилася у 24 із 27 країн Європейського Союзу.

Найбільший приріст у кількісному вимірі зафіксували:

Німеччина — на 4 330 осіб, або 0,3%;

Румунія — на 3 440 осіб, або 1,6%;

Чехія — на 3 135 осіб, або 0,8%.

Водночас у трьох країнах кількість людей із таким статусом зменшилася. Найпомітніше скорочення відбулося в Польщі — на 13 665 осіб, або 1,4%. У Фінляндії показник знизився на 6 260 осіб, що становить 8,6%. У Франції кількість отримувачів тимчасового захисту скоротилася на 2 125 осіб, або на 4,3%.

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Скільки серед отримувачів захисту жінок, чоловіків і дітей

Понад 98,5% усіх людей, які користувалися тимчасовим захистом у ЄС станом на 31 серпня 2026 року, були громадянами України. Найбільшу частку серед отримувачів статусу становили повнолітні жінки — 43,6%.

Розподіл за віком і статтю був таким:

повнолітні жінки — 43,6%;

повнолітні чоловіки — 27,3%;

неповнолітні — 29,1%.

Майже кожен третій отримувач тимчасового захисту в Європейському Союзі — дитина або підліток.

Українці можуть повернутись до Польщі

Недивлячись на тенденцію виїзду українців з Польщі, місцева влада думає по-іншому. Новини.LIVE розповідали, що поляки очікують на повернення українців ближче до зими. Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький. Можливі російські обстріли української критичної інфраструктури можуть зробити майбутню зиму надзвичайно складною та спровокувати чергову хвилю переміщення громадян України до Польщі. Країна вже має досвід роботи з масовим напливом українців у 2022 році і там до такого сценарію готуються. Тож усі процедури прийому, розміщення та координації біженців відпрацьовані до дрібниць.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, з якою умовою Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців. Нові правила вступили в дію для громадян, які в'їжджають до країни після 9 жовтня 2026 року. Сам документ було ухвалено 30 вересня 2026 року.

Також Новини.LIVE повідомляли про старт обов'язкових платних перевірок у Польщі. Відповідно до статті 62 польського Закону про будівництво, власники та керівники будівель повинні організовувати перевірку димоходів і вентиляційних каналів один раз на рік. Проте проводити такий огляд може тільки спеціаліст.