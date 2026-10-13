Переказ грошей між Україною та ЄС: деталі нового закону

Жінка тримає телефон і гроші. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на наближення української системи грошових переказів до європейських стандартів. Очікується, що після набрання ним чинності переказувати кошти між Україною та країнами ЄС можна буде з мінімальною комісією або навіть безкоштовно. Водночас документ передбачає створення реєстру спеціальних банківських сейфових скриньок, до інформації з якого за визначених умов зможуть звертатися правоохоронці.

Більш детально про це розповів в етері День.LIVE народний депутат Олексій Леонов.

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Що зміниться для грошових переказів між Україною та ЄС

За словами Леонова, головна мета ухваленого закону — запровадити європейські норми руху коштів між Україною та Європейським Союзом. Для громадян це означаэ зменшення витрат на перекази в обох напрямках. Зокрема, людина, яка надсилатиме гроші з України до ЄС або отримуватиме переказ із європейської країни, зможе розраховувати на мінімальну комісію або її повну відсутність.

Водночас у наведеному поясненні не уточнюється, коли саме нові умови почнуть діяти для клієнтів банків і від чого залежатиме остаточний розмір комісій.

Створення реєстру банківських сейфових скриньок

Окрему увагу під час обговорення приділили положенню про банківські сейфові скриньки, якими користуються громадяни. Як пояснив нардеп, після набрання законом чинності Національний банк має об'єднати інформацію про такі скриньки в єдиному реєстрі. Доступ до відомостей із нього зможуть отримувати правоохоронні органи.

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Леонов наголосив, що йдеться про норму, яка відповідає європейським стандартам. Створення реєстру не варто автоматично сприймати як запровадження контролю та відслідковуванням руху коштів громадян.

Чи зможуть правоохоронці перевіряти інформацію щодо коштів без дозволу

Леонов зазначив, що правоохоронці повинні мати законні підстави для отримання інформації. Звернення до реєстру має відбуватися на підставі запиту.

"Якщо він дивиться її нелегально, він отримує кримінальну справу", — підсумував Леонов.

Доступ до реєстру буде обмеженим, а не відкритим для вільного перегляду.

Ухвалений закон має стати ще одним кроком до узгодження українських фінансових правил із європейськими. Водночас практичні умови переказів, строки запровадження змін та порядок роботи нового реєстру стануть зрозумілішими під час процесу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, коли українцям доведеться оподатковувати доходи з-за кордону. Адже отримання заробітку за межами України ще не означає звільнення від сплати податків. Такі доходи включаються до загального річного оподатковуваного доходу та підлягають декларуванню.

Також Новини.LIVE повідомляли, через які помилки при переказі коштів банк закриє рахунок. Якщо по картці здійснюється нетипова активність, фінансова установа має право вимагати пояснення дій. Зокрема, якщо на рахунок надходять великі суми.